San Bartolomé de Tirajana confía en que la licencia de obra del Siam Park pueda estar en verano

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Concepción Narváez, confía en poder tener la licencia de obra para el parque acuático Siam Park de Maspalomas este verano y ha señalado como "combinación perfecta" que se sume un hotel de 300 habitaciones al proyecto.

La alcaldesa expone que es "complicado para la administración dar plazos", pero espera "poder tener la licencia de construcción este verano y poder iniciar las obras".



El Siam Park, el hotel y el espacio de carril bici y para el deporte al aire libre que plantea el proyecto representan "la combinación perfecta, porque poder disponer de camas alojativas en un parque acuático es una oferta complementaria interesante", más aún yendo de la mano "de otro parque temático como el (acuario) Poema del Mar de Las Palmas de Gran Canaria".



Para la regidora, "será un polo tractor para Maspalomas". En este momento, ha explicado, "estamos en el punto de publicación de proyecto de urbanización y dentro del plazo de exposición pública" y por tanto hay esperar a las alegaciones "y ver qué línea tienen" y "las dificultades jurídicas que podemos encontrarnos y resolverlas".



Una vez aprobado el proyecto de urbanización "son dos meses para la licencia de construcción del parque acuático" que promueve el grupo Loro Parque.



En lo relativo a los recursos que tramita el Tribunal Supremo, ha asegurado que, de acuerdo al asesoramiento jurídico que ha recibido, "se puede caminar, mientras no haya licencia definitiva".



Para Narváez, este "es un proyecto que no debe esperar y jurídicamente tiene los avales suficientes para tener respuesta positiva una vez se resuelva", por lo que opta por "avanzar todo lo posible".



"Se han ido resolviendo las dificultades jurídicas que se han ido presentando", ha recordado, y "la empresa no ha tirado la toalla y sigue apostando por un parque acuático en la isla".



Aunque avanzar "es un riesgo", ha confesado, "todas las decisiones los tienen" y esta es una decisión que "hay que tomar".



La alcaldesa ha hecho hincapié en que "las cosas caminan si hay voluntad política de la mano de la voluntad empresarial" y en este caso existe, por lo que "no podemos quedarnos pensando en el qué puede pasar".



Concepción Narváez ha subrayado que, "al poner las cifras de turistas, economía y puestos de trabajo del parque acuático de Tenerife, se entiende la importancia de este parque acuático para Gran Canaria".