San Bartolomé despide a Alexis Tejera

Junto a algunos familiares y allegados más cercanos, que no escondían su dolor y el impacto de una partida tan apresurada, centenares de amigos, compañeros y vecinos de San Bartolomé han querido rendir este martes por la mañana un último homenaje en forma de despedida al que hasta el día anterior ha venido siendo el alcalde de este municipio lanzaroteño.

Desde este lunes por la tarde el Ayuntamiento se mantiene en el Teatro Municipal la capilla ardiente para despedir a Alexis Tejera, un hombre evidentemente querido por todos. Tras la ceremonia prevista a las 16:30 horas de este 16 de noviembre en la Iglesia de San Bartolomé, tendrá lugar el entierro de sus restos mortales.

“Se fue cómo él hubiera querido; se quedó muy tranquilo y en paz una vez que de verdad se dio cuenta y fue consciente de que la cosa iba en serio. Quiso donar sus órganos para hacer feliz a otras personas y darles la oportunidad que la vida no le ha concedido a él”. Éstas, entre otras, eran las palabras y los comentarios más repetidos entre los asistentes al velatorio de Alexis Tejera en una mañana en la que la Plaza León y Castillo mostraba una estampa distinta a la habitual, y que quedará para siempre en la retina de quienes con su presencia han querido honrar la figura de un alcalde que ha fallecido con solo 39 años de edad, cuando lo tenía todo y estaba en la flor de la vida, y cuya marcha deja abatidos, además de a sus familiares más cercanos, a una esposa joven e ilusionada y a un hijo encantador de tan solo 5 años.

A Alexis le gustaba recorrer distintos tramos del paseo marítimo de Playa Honda y todos los rincones de cada pueblo del municipio. Allá por donde fuera compartía inquietudes con los comerciantes y recogía distintas peticiones de vecinos, que le abordaban esperanzados en plena calle. Hace años comenzó a participar en las tertulias del Mediodía de Crónicas Radio-COPE Lanzarote de la mano de su compañero y amigo Yeray Lemes. Desde entonces y hasta la fecha su vocación e interés por la actividad pública habían sido efervescentes.

El propio presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, acude este martes a Lanzarote para sumarse al último adiós a Alexis Tejera. Esta mañana, sobre el centro de la escena, los restos de Tejera se abrazaban a la bandera del PSOE junto al retrato de uno de los mejores de su vida, cuando tras las últimas elecciones se hacía con el bastón de Presidencia y finalmente se convertía en el alcalde del pueblo que le vio nacer.

En las primeras filas del Teatro Municipal, sobre cuyo escenario ya no cabían más coronas de flores en memoria del fallecido, se mantenían estoicos los concejales del grupo de gobierno municipal, los compañeros del Grupo Socialista cuya actual mayoría absoluta en San Bartolomé que tantas alegrías le había reportado a Tejera. Junto a los ediles de la Corporación municipal, la ex alcaldesa de San Bartolomé y actual presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, no escondía su amargura y dolor por la irreparable pérdida de un joven político como Alexis, quien le relevó en el sillón de Alcaldía y quien siempre buscaba su consejo.

Poco a poco los vecinos que se habían ido aglomerando en los laterales del Ayuntamiento han ido accediendo al Teatro Municipal de San Bartolomé, hoy convertido en sede de la capilla ardiente. Tampoco los trabajadores del Ayuntamiento disimulaban su malestar en un día tan atípico como triste. Pero por mucho que la pandemia de la COVID y las mascarillas se empeñen, en los rostros de los asistentes se adivinaba algo más que lágrimas y un gran sentimiento de pesar. En todos se dibujaba una sonrisa bondadosa antes de abandonar el lugar entre pésames, abrazos y saludos. Y en el ambiente, aparte de la espectacular expectación que ha generado el fallecimiento del alcalde, muchas miradas cómplices y gestos de empatía ante una tragedia de tal calibre. San Bartolomé nunca será el mismo pueblo que le vio nacer y que hoy le despide. Hasta siempre Alexis.

MISA Y ENTIERRO

La capilla ardiente permanece abierta desde las 21.00 horas de este lunes hasta este martes a las 16.30 horas, cuando tendrá lugar la misa funeral en la iglesia de San Bartolomé. El entierro de Alexis Tejera se desarrollará a continuación en la más estricta intimidad. Las banderas ondean a media asta en el municipio que, igual que el resto de municipios de la Isla y el propio Cabildo de Lanzarote, han decretado 3 días de luto oficial.

Quienes han rendido este último gesto de respeto al alcalde lo han ido haciendo en este espacio de titularidad municipal, hoy adaptado también a los protocolos COVID y con garantías para una afluencia ordenada y controlada de personas.