En Canarias todavía tenemos reciente el caso de Ángeles, la mujer que fue asesinada el pasado lunes, a manos de su pareja tras asestarle 13 puñaladas, en una vivienda en la calle cebrián donde ella trabajaba.

Ayer se convocó una manifestación en la calle Triana, en contra la violencia de género y en homenaje a la víctima número siete, que fue asesinada a manos de su ex pareja.

Hemos querido hacernos eco de una historia que nos ha dejado la sangre helada. Se trata de la escalofriante historia de Rebeca. Una lanzaroteña de nacimiento, que reside en Basauri (Vizcaya) y que ha sido víctima de una brutal agresión por parte de su pareja.

Rebeca, que vivía con su novio, un joven de 30 años, cuenta como se se salvó la vida gracias a que saltó por la ventana. Relataba en Telecinco como tras una fuerte discusión, él procedió a pegarle sin piedad. “Puñetazos, agarrones, me tiraba del pelo, me estampaba contra la pared, la oreja...”

En la imagen se puede ver el ojo hinchado pero también tiene muchas marcas en el cuello, ya que el agresor intentó asfixiarla. “Esto es de los agarrones, me asfixiaba, me asfixiaba, me tapaba la boca, la naríz...”

En otras declaraciones que dió la joven para Telecinco: "Me empezó a dar golpes contra el sofá, me intenté defender, pero se puso encima de mí, me agarró del cuello y me tiró del pelo. Yo ahí me veía muerta, no podía gritar"

“Me salvé gracias a que me tiré por la ventana”

Rebeca además relataba que ante la imposibilidad de poder escapar por la puerta, ya que estaba cerrada con llave, se aproximó a la ventana, se agarró a los barrotes y esperó a que los vecinos, que ya habían sido alertados por los gritos la socorrieran. Gracias a que se descolgó de los barrotes pudo finalmente salvar la vida y denunciar lo que le ocurrió en las redes sociales.

En una fotografía publicada en sus redes sociales, Rebeca muestra las marcas que le ha dejado la brutal agresión. "¡No os calleís! Vuelvo a ser víctima, pero por lo menos tengo voz para contarlo", escribe junto a la imagen, en la que se le ve con un ojo hinchado y morado y diversas heridas en la cara y en el cuello.

Ella en un primer momento pensaba que no iba a salir de esta, que iba a morir. “Yo me iba a morir, yo me iba a morir, yo veía que me iba a morir y que no tenía fuerza para sacármelo de encima”.

La víctima ha inistido en que lo ha querido contar al mundo para que esta situación acabe y se de una mayor visibilidad. “¿Y las chicas que no lo han podido contar? Yo tengo que tener voz y voto por ellas también”, concluía.

El presunto agresor, un joven de 30 años de nacionalidad brasileña y con antecedentes, fue detenido esa misma madrugada por la Ertzaintza, según recoge la prensa nacional.