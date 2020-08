Salvamento Marítimo amenaza con una huelga porque asegura “no podemos seguir así”

Salvamento Marítimo ha anunciado movilizaciones si el Estado no aumenta los recursos que destina a esta entidad en las zonas de frontera y, sobre todo, en Canarias. Ismael Furió, secretario de organización de Mar y Puerto del Sindicato CGT, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias queante la realidad que están viviendo las islas en los últimos meses de repunte en la llegada de pateras, los tripulantes de las embarcaciones de Salvamento Marítimo del archipiélago están desbordados.

“Estamos viviendo una situación muy complicada que se repite desde hace años”, apuntaba.

Según el secretario de organización, esta situación suele empeorar en verano, desde que, en 2012 y a raíz de la crisis económica, se propiciaron unos recortes que dejaron la plantilla mínima.

“Los pocos refuerzos que nos han puesto ha sido porque la tripulación era tan escasa que era imposible trabajar”, aseguraba. Sin embargo, para él esta no es la solución, ya que los refuerzos puntuales no permiten generar una situación de equipo y no cuentan con la formación necesaria.

Ismael Furió insiste en que están pidiendo que se garantice que el cuarto tripulante que se destina cuando se refuerza el servicio esté siempre. Él ponía el ejemplo del Puerto de Arguineguín y explicaba que la tripulación está un mes y 24 horas al día embarcada. “Con este ritmo no podemos garantizar que estén al 100%”.

Además, el Ministerio de Hacienda está solicitando unos informes técnicos para valorar la idoneidad de incluir este refuerzo. “Es absurdo. Las tripulaciones necesitan el personal mínimo para que nuestra respuesta sea de eficacia”, señalaba.

La crisis migratoria ha empeorado esta situación, ya que según Furió solo hay una persona para sacar del agua a las personas que encuentran en la travesía hasta Canarias. “Una sola persona no puede sacar a 50 del agua, solo por el peso, es inviable”.

Según el secretario de organización de Mar y Puerto del Sindicato CGT llevan desde principios de verano solicitando una respuesta que no llega. “Seguimos esperando que el Ministerio de Fomento nos atienda, llevamos dos veranos pidiendo que nos reciba para, por lo menos, poder trasladarles esta situación”.

Él asegura que la situación que están viviendo es muy complicada y no pueden seguir así ya que están “muy al límite”. Decía que es imprescindible que la labor que realizan sea efectiva, ya que están “salvando vidas y esos recortes están repercutiendo en que se salven vidas”. Por ello, piden una solución cuanto antes: contar con unas tripulaciones adecuadas a la realidad que se vive en el archipiélago con respecto al drama migratorio.