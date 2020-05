Lo sacan a la fuerza de una guagua por no llevar mascarilla

Un hombre ha sido sacado a la fuerza de una guagua Global, en el intercambiador de guaguas de San Telmo, en la capital grancanaria, por no usar una mascarilla. Una medida obligatoria desde el pasado 4 de mayo en el transporte público.

Cinco agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir en esta actuación, ya que el hombre muy alterado se negaba rotundamente a abandonar el vehículo. Los agentes fueron avisados por el personal de seguridad del intercambiador de guaguas, ya que el hombre a pesar de ser requerido a abandonar el vehículo, no quiso ya que aseguraba que era asmático y "tenía derechos".

El video se ha vuelto viral y se ha difundido por diferentes redes sociales y por la aplicación de móbil de Whatsapp ante el asombro de la ciudadanía.

Vídeo

En el siguiente vídeo que también circula por las redes sociales y que fue grabado por un pasajero en el interior de la guagua, se escucha al hombre diciendo que es asmático y que por eso está justificado que no use la mascarilla. El hombre gritando muy alterado, insistía en que "yo tengo asma, soy enfermo. Si me pasa algo, te denuncio a tí"

Por su parte, uno de los agentea de la Policía Nacional le pedía que por favor le enseñara su documentación y que si de verdad se encontraba enfermo debía justificarlo y demostrarlo en ese momento. "Esto es una orden ministerial y si está enfermo tiene que demostrarlo. ¿Quiere viajar? Pues demuéstrelo".

Finalmente los agentes consiguieron sacarlo, a pesar de que le pidieron repetidamente que abandonara por su propio pie el vehículo. El hombre ha sido acusado de un delito de desobediencia.

LA GUAGUA SALIÓ CON MEDIA HORA DE RETRASO

Por su parte el director general de Guaguas Global, Víctor Quintana Hernández, contaba en COPE Canarias lo que ocurrió dentro del vehículo. "Al parecer se montó un viajero sin mascarilla. El conductor avisó al personal de seguridad e intentaron mediar para que usara una mascarilla. Ese pasajero alegaba que se le había olvidado, que tenía asma... Por lo que el personal como vió que se les iba de las manos, tuvo que avisar a la Policía Nacional".

Audio

Víctor Quintana aseguraba que la guagua iba a salir en un principio con normalidad, ya que "parecía incluso por el tiempo que estaban ahí, que alguien le ofreció una mascarilla, se la puso... pero algo volvió rebrotar el conflicto y la Policía Nacional tuvo que bajarlo de la guagua". Al final ese servicio salió con media hora de retraso.