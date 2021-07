La Ruta Canaria se ha cobrado ya más vidas que en todo 2020

Casi 2.100 personas han muerto o desaparecido en el primer semestre del año en pateras o cayucos con rumbo a España, tantas como en todo 2020 (2.087 frente a 2.170), en un año que amenaza con convertirse en el "más dramático" de la historia y en el que la crisis diplomática con Marruecos "está matando" a gente en la Ruta Canaria, advierte Caminando Fronteras.



"Hacemos un llamamiento al Estado español para que reaccione, para que al final de 2021 no hablemos de un año catastrófico en la frontera", ha señalado la portavoz de este colectivo, Helena Maleno, al presentar los datos de las 79 tragedias en el mar que han podido documentar desde enero en contacto con las autoridades de España y Marruecos, pero, sobre todo, con las familias de las víctimas.



De acuerdo con Caminando Fronteras, del 1 de enero al 30 de junio han muerto o desaparecido en Atlántico 1.922 personas en 57 tragedias en la Ruta Canaria (más que en todo 2020, cuando perecieron 1.851), a las que se suman otras 165 que fallecieron en el Mediterráneo: 93 en la Ruta de Alborán, 36 en el Estrecho de Gibraltar y otras 36 en pateras salidas desde la costa de Argelia.



Maleno ha subrayado que estas cifras no solo igualan en seis meses el balance de 2020 en la mayoría de las rutas, en especial en Canarias, sino que no tienen precedentes para un periodo de medio año desde que en su ONG comenzaron a recopilar datos, en 2007.



La activista se ha dirigido directamente al Gobierno de España para que convoque de inmediato una reunión "al más alto nivel", con todos los ministerios concernidos, y tome medidas urgentes, empezando por reforzar los medios aéreos y marítimos de rescate asignados a Canarias, la ruta más activa con diferencia de todas.



En los seis meses de 2021, salvo en marzo, se han superado las 300 víctimas (326 en enero, 324 en marzo, 132 en marzo, 422 en abril, 418 en mayo y 465 en junio) y en al menos 96 casos se ha podido documentar que los muertos o desaparecidos eran niños, el último de ellos, la pequeña Yamila, que pereció en un helicóptero de rescate el 30 de junio después de soportar dos semanas en el océano.



Caminando Fronteras viene detectado desde hace meses que los inmigrantes que se aventuran al Atlántico en la Ruta Canaria lo hacen cada vez en embarcaciones con peores condiciones -preocupan sobre todo las lanchas neumáticas-, muchas veces sin que ninguno de ellos tenga experiencia en el mar o sepa realmente navegar, y con un número de mujeres y niños a bordo que va al alza.



Pero también alerta de que detrás de los datos de este primer semestre, o de parte de ellos, perciben con claridad las consecuencias de la crisis diplomática abierta entre España y Marruecos, que se deja notar sobre todo en las tragedias ocurridas en el entorno del Sahara, aunque las dimensiones del episodio que se vio en Ceuta las hayan relegado a un segundo plano.



Maleno ha denunciado que en varias ocasiones la Marina Marroquí no ha acudido a rescatar a neumáticas o pateras que pedían socorro cerca de las aguas del Sahara y ha dejado a sus ocupantes hundirse; o sus patrulleras han actuado de forma "negligente" y han hecho volcar a embarcaciones, con 17 muertos como resultado en un caso; o han dejado atrás a una mujer que luego fueron recogida del agua por un barco español de Salvamento, a cientos de kilómetros de Canarias.