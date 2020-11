Román Rodríguez: "No vamos a aceptar campamentos infinitos, la solución pasa por las derivaciones"

Canarias ha advertido este jueves al Gobierno que "será firme" al exigir "derivaciones regladas, transparentes, solidarias y con cupos" para inmigrantes adultos y menores extranjeros no acompañados a otras regiones del país, dado el colapso que registra la red de acogida del archipiélago.

Así lo ha manifestado el vicepresidente del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, quien ha estimado que la "solución" a la crisis migratoria que afecta a esta comunidad, que tutela ya a más de 2.000 menores extranjeros no acompañados y ha recibido este año a unos 18.000 inmigrantes adultos llegados en pateras, pasa por establecer estas derivaciones, como se hizo en la anterior crisis de los cayucos de principios de siglo.

"No vamos a aceptar campamentos infinitos, no es de recibo, eso es lo que se está haciendo en Lesbos, Lampedusa, Ceuta o Melilla. La ciudadanía canaria no lo aceptará, ni sus ayuntamientos, cabildos, gobierno y parlamento", ha aseverado el también consejero regional de Hacienda en referencia a los campamentos militares habilitados en Gran Canaria para descongestionar el muelle de Arguineguín, donde se siguen hacinando 1.700 personas tras la salida de otras 500 en las últimas 24 horas.

El expresidente canario ha considerado inaceptable que no exista aún una "explicación oficial"sobre quién ordenó hace dos días que salieran de ese muelle 227 personas y quedaran en la calle sin cobijo, lo que evitaron, seis horas después, el Gobierno canario y el Ministerio de Migraciones al organizar con urgencia su alojamiento en un establecimiento turístico del sur de Gran Canaria.

"Llevamos siete meses en esta tónica. Los fenómenos migratorios nos acompañarán siempre, porque ese continente no se va a mover y nosotros tampoco y, desgraciadamente, el sustrato de injusticia y desigualdad en este mundo hará que la gente trate de mejorar", ha reflexionado Rodríguez.

Por eso, para el vicepresidente canario "es inconcebible que ni España ni la UE tengan una política migratoria para el conjunto, pero, especialmente, para los territorios frontera, como Canarias, que no pueden vivir lo que está viviendo en esta crisis: el abandono absoluto del Gobierno de España".

Román Rodríguez ha reprochado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez los "siete meses de descoordinación, insensibilidad e incompetencia" que han protagonizado en esta crisis migratoria sus ministerios por "la falta de una dirección unificada, jerarquizada, sensible y respetuosa con los intereses y derechos de los inmigrantes y de la población" canaria.