Román Rodríguez: "Si fuera consejero de Sanidad iría a la justicia por el caso mascarillas"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado este martes que si él fuera consejero de Sanidad iría a la justicia por el caso mascarillas, al tiempo que ha exigido que se haga todo lo posible por recuperar los cuatro millones que costaron las mascarillas que nunca se recibieron al inicio de la pandemia.



Esta situación ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investigue al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.



Román Rodríguez, de Nueva Canarias, ha defendido en una entrevista a COPE Canarias que se exija la recuperación del dinero por la vía administrativa y considerar las vías judiciales, ya sean civiles o penales, porque es una manera de garantizar el dinero.



Además, ha comentado que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y él "son distintos". "Yo llevo en esto mucho tiempo", comentó.



Ha admitido que se enteró por los periódicos de la investigación que realiza la Fiscalía tanto a la empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por presunta estafa, como a la Consejería de Sanidad, que siguió contratando con ella a pesar de que no le suministró el millón de mascarillas que había cobrado por adelantado.



También el presidente, Ángel Víctor Torres, se informó por el mismo medio, ha agregado Rodríguez, quien ha reconocido que está "muy preocupado" porque si hay algo que le indigna es que los recursos públicos no vayan a dónde tienen que ir.



Ha opinado que el Gobierno está obligado a dar explicaciones a la Fiscalía, al Parlamento y a la opinión pública, pus "no puede ser que desaparezcan cuatro millones".



Asimismo, ha insistido en que el departamento de Sanidad es el responsable y que el Gobierno tiene que "poner de su mano todo lo que tenga para recuperar el dinero por tierra, mar y aire".



Para ello, ha continuado, es preciso utilizar todas las vías administrativas y las jurídicas, ha agregado.



"Hay que utilizar todos los medios y me consta que el consejero esta evaluando todas las vías", ha aseverado el vicepresidente, quien ha dicho que le enfadó enterarse tarde.



A su juicio, lo que ha ocurrido "es indecente", si bien "parece" que se trata del único caso, tal y como ha dicho que se lo ha comunicado el consejero de Sanidad.