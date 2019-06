Román Rodríguez: "Esto no favorece el cambio político"

El presidente de Nueva Canarias hacía en COPE Canarias sus primera valoraciones sobre el pacto que se ha alcanzado en Telde y la proyección que puede tener en las negociaciones que ahora mismo se mantienen para gobernar en otras instituciones de Canarias.

Román Rodríguez cree que el acuerdo no es para alegrarse y no favorece el cambio político. “Supone un retroceso, una vuelta al pasado, a lo peor de la política” y un ataque a quien ha sacado a una ciudad del descredito y de la ruina, que se apunte una mayoría legitima, pero que creemos poco coherente, con los partidos que hicieron de Telde una ciudad arruinada y desacreditada que solo salía en los medios de comunicación por malas noticias".

Rodríguez no tiene dudas de que la dirección insular del PSOE está detrás de este acuerdo, al igual que “las amenazas en el cabildo y el intento de desalojarnos de Teror y Santa Lucia de Tirajana y en otros lugares, no tengo dudas, lo que digo es que no se quien toma la última decisión en relación con los pactos”.

El líder de Nueva Canarias hace un llamamiento al PSOE para que rectifique. “Llevo hablando con Ángel Víctor 10 días a favor del cambio político en todos los ámbitos, pero no se quien decide en el PSOE”.

Preguntado sobre si esto puede suponer que Nueva Canarias no apoye a nivel regional a Ángel Víctor Torres, respondía que “la política es mas complicada que esta simplificación. Vamos a hacer un llamamiento a mantener pactos de progreso. Eso se lo voy a trasladar hoy a Torres. La dirección del partido ha apostado por pactos de progreso. Si esto se quiebra, volveremos a la reflexión y decidiremos lo mejor para Canarias y para nuestros representados”.