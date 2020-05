Román Rodríguez está preocupado por los rebrotes de Covid-19 durante el desconfinamiento

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez teme los posibles rebrotes por Covid-19 y ha pedido ser muy rigurosos con el desconfinamiento.

El vicepresidente, licenciado en Medicina, ha explicado que no está tranquilo desde el punto de vista sanitario por la posibilidad de rebrotes y ha recordado que no hay otro mecanismo para combatir el virus que no sea la distancia física, la protección y la higiene dado que no hay aún medicamentos ni vacunas. Además ha hecho referencia al estudio de seroprevalencia el cual ha mostrado que menos de un 2% de la población en Canarias presenta inmunidad frente al virus, por eso ha apelado a ser “muy rigurosos” en este período de desescalada.

En otro orden de asuntos, se ha pronunciado respecto a la reunión que mantenía ayer con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se ha autorizado a que nuestra comunidad autónoma utilice su superávit y la ministra ha aceptado negociar también el uso de este excedente con los cabildos y ayuntamientos porque al estar vinculados al REF es consciente de que han perdido recursos.

“Es una reunión importante y necesaria. Un espacio propio para poder discutir sobre nuestras singularidades”, ha destacado Rodríguez.

Aunque, ha reconocido que Montero no conoce claramente la situación de los cabildos pero la responsable de Hacienda del Gobierno de España se ha comprometido a estudiarlos y ha pedido cooperación al gobierno regional.

En esta línea, ha apuntado que cabildos y ayuntamientos lo primero que tienen que hacer es compensar la pérdida de ingresos porque les hace incapaces de cumplir con las previsiones de sus normas presupuestarias. A partir de ahí, “el Gobierno de Canarias no puede tutelar ni mandar sobre ellos al igual que el gobierno español no manda sobre los ejecutivos autonómicos”.

“Son tres ámbitos institucionales, cada uno con sus competencias y responsabilidades y lo importante es cooperar”, ha sentenciado.

También, ha descrito que quedan pendientes el tema de los tributos, el presupuesto del año 2020 y nuestro Régimen Económico y Fiscal, y además ha añadido que cree que la autorización del uso del superávit necesita cambios legales.

Por último, Román Rodríguez ha contado que van a exigir a las autoridades españolas y europeas que el sistema turístico canario necesita una respuesta diferenciada (el turismo en Canarias supone el 35% del PIB y el 40% del empleo). “Vamos a estar organizados, atentos y no nos vamos a conformar”, ha sentenciado.