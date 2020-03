Román Rodríguez espera que se recompongan las ayudas a los exportadores canarios tras el Brexit

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha mostrado este martes su confianza en que se recompongan las ayudas que venía recibiendo el sector hortofrutícola canario por sus exportaciones de tomate y pepino al Reino Unido tras el Brexit aunque apostó por una reconversión del mismo a medio y largo plazo.

Así lo indicó tras mantener una reunión con la directiva de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), donde aseguró que su departamento apoyará a la Consejería de Agricultura, organismo competente en la materia, para convencer al Gobierno central de la necesidad de presionar a la Unión Europea (UE) para que "el sector pueda seguir percibiendo ayudas, ahora que el Reino Unido es ya un país tercero".

En este sentido, señaló que la cantidad demandada "no es relevante" en términos presupuestarios, ya que asciende a unos 8 millones de euros anuales entre subvenciones al transporte y ayudas a la comercialización y la producción, aunque matizó que "es imprescindible" que la UE autorice estas líneas de apoyo porque si hay ficha financiera, pero no hay autorización de la Comisión, "no" se puede hacer nada, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Asimismo, el vicepresidente señaló que las ayudas al transporte y a la comercialización fuera de Canarias "teóricamente decaen" pero las de producción "no está claro", por lo que consideró que ahora se debe de intentar "recomponer esas ayudas en otro paquete de idéntica cuantía, para lo que es preciso la correspondiente autorización de la Comisión, al tratarse de transacciones comerciales con un país ajeno a la UE".

Por último, Rodríguez apuntó que "todos" son conscientes de que este es un sector que "está perdiendo peso específico desde hace quince años fundamentalmente" por la competencia de terceros países que exportan tomates a la UE, la demora en el abono de las ayudas al transporte y la irrupción de diversas plagas desde el año 2000.

Por ello, invitó a reflexionar sobre la necesidad de una reconversión en un sector como el primario que "es estratégico para cualquier pueblo".