Robbie Williams y Black Eyed Peas, en el Granca Live Fest 2024

El cantante británico Robbie Williams encabezará el Granca Live Fest 2024, el jueves 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, según ha anunciado este viernes la organización. Con más de 85 millones de discos vendidos a nivel mundial, la estrella del pop se incorpora así al cartel de la tercera edición del festival canario.



Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 8 de marzo a las 10.00h a través de "entradas.com" y "gclivefest.es". Tras el éxito de sus conciertos en Barcelona y Lisboa, en marzo de 2023, Robbie Williams regresa a España con un espectáculo cargado de energía, una celebración en directo de sus 25 años como artista en solitario, que sigue al lanzamiento de su álbum XXV.



'Let Me Entertain You', 'Feel', 'No Regrets', 'Rock DJ' o 'Angels' son algunos de los temas que podremos escuchar en directo en el Granca Live Fest.



Tras el lanzamiento de XXV, que encabezó la lista de éxitos en su primera semana a la venta, el británico cuenta ya con 14 álbumes número 1 en Reino Unido. Sólo The Beatles superan esta cifra, con 15 álbumes #1. Además, Williams cuenta con 18 premios BRIT, siendo el único artista con esta cantidad, destaca la organización de este festival.



Su último gran éxito es 'Robbie Williams', un documental sobre su vida y su carrera lanzado por Netflix en 2023. En él se muestra una retrospectiva de Williams desde sus orígenes con 'Take That' hasta el día de hoy.



El documental, que ha tenido una gran repercusión y acogida por el público, logró 5,5 millones de espectadores el primer mes y llegó a ser número 1 en 22 países diferentes, además de haberse situado en el Top 10 en otros 48.



Junto a él, abrirán este festival, el 4 de julio, Pedro Capó y Pedro Pastor, a quienes sucederán, al día siguiente, Black Eyed Peas, Mora, Juanes, Melendi, Álvaro de Luna y Nia, para cerrar el cartel, el 6 de julio, Maná, Estopa, Jhayco, Christian Nodal, Cruz Cafuné y Kany García.