El director científico y descubridor del caverna Julio Cuenca ha alertado en La Mañana de Cope Gran Canaria con Javier Benítez que la cueva número 6 del yacimiento arqueológico de Risco Caído está en peligro de desplome, el arqueólogo ha advertido de que uno de los grandes retos que tienen la autoridades es preservar la zona porque por su fisonomía podría derrumbarse, “por algo se llama Risco Caído” advierte Cuenca quien hace un llamamiento al Cabildo de Gran Canaria para que redoble esfuerzos y a través de un proyecto técnico preserve la zona “hay que salvar y conservar esta cueva porque está en peligro, hay un problema de inestabilidad de ese risco, y tenemos que resolverlo cuanto antes.”

El técnico advierte de que “ha presentado numerosísimos informes alertando de que la zona está amenazada de venirse a bajo y el Cabildo no ha hecho nada para resolverlo y no quisiera pensar que la réplica de la cueva venga a sustituir al original que Joya de la Corona porque es algo único a nivel mundial y el motivo por el cual la Unesco reconoció esta zona como Patrimonio Mundial.”

Cuenca ha detallado parte de los estudios que se están realizando en esta zona “Lo que no todavía no hemos descifrado es el relato que se forma con las imágenes que hay en el interior de la cueva, sabemos que la luz entra por el orificio de la cúpula pero no sabemos por qué el resplandor baña esas figuras polimorfas, es decir que crónica cuenta el recorrido que hace la luz sobre las triángulos púbicos”

Risco Caído no es el único templo astronómico que existe en Gran Canaria, el arqueólogo reconoce que hay otra cueva tan extraordinaria como el almogarén descubierto, relata el especialista, que en el municipio de Telde hay otra cueva llamada la Cueva de la Virgen que es espectácular, ahí también hay un templo aborigen similar a Risco Caído “no me había percatado de ello hasta que descubrí las cuevas de Risco Caído, ahí fue donde me percaté de que en esta cueva también es otro observatorio astronómico brutal, y esto ha aparecido en Tara.”

Finalmente Julio Cuenca advierte de que no es extraño encontrar lugares extraordinarios que explican la forma de vida de nuestros primeros pobladores y los conocimientos astronómicos que poseían.