Revienta con su vehículo la barrera de salida del parking porque no le deja pagar con tarjeta de crédito

La paciencia es una virtud que acompaña a aquellas personas que son capaces de resistir las contrariedades y adversidades que se dan en la vida cotidiana, para muchos, esperar con calma a que sucedan las dificultades es una tarea imposible y no dudan en reacccionar de forma vehemente, es el caso de un conductor que al comprobar que no puede pagar con tarjeta, no duda en llevarse por delante la barrera de salida del parking de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria

El usuario justifica su acción asegurando que no tiene dinero en efectivo para pagar los 25 céntimos que se le cobra por estacionar en el establecimiento, “esto es lo que pasa cuando vas al parking y puedes pagar de mil maneras, pero no funciona para pagar con tarjeta o teléfono movil, son 25 céntimos que no tengo y como no me dejan salir, esta es la solución” el impetuoso conductor finaliza afirmado que “esto es lo que hay”