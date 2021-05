Se retrasa la ayuda a los niños con cáncer en los hospitales canarios

Pequeño Valiente ha vuelto a denunciar en nuestros micrófonos que sigan sin poder prestar servicios a los niños con cáncer y sus familias dentro de los hospitales de Canarias. Hace una semana en COPE adelantamos que desde el Gobierno de Canarias les habían prometido que iban a vacunar a algunos de los trabajadores del colectivo para que pudiesen entrar a trabajar a los hospitales.

La realidad es muy distinta y el viernes la consejería de Sanidad les notificó que la vacunación de los profesionales de la ONG (fisioterapeutas, psicólogos, logopedas etc.), tendrá que llevarla a cabo los Colegios Profesionales.

José Jerez, el presidente de Pequeño Valiente, dice que "están muy decepcionados ya que les habían prometido que durante esta semana ya podrían vacunarles para que pudiesen entrar en los hospitales canarios para ayudar. "Teníamos muchísima ilusión de que pudiésemos ayudar y hemos perdido el tiempo".

José Jerez: "El equipo se lo ha trasladado a las familias de Pequeño Valiente, que estaban esperando con ilusión que entraríamos a acompañar a sus hijos en los hospitales. Toda su lucha en las redes recogida de firmas, apoyos y reuniones con el consejero de sanidad ha servido para nada. nosotros y las familias han perdido el tiempo".

"Llevamos un año intentando entrar a los hospitales para atender a los niños y sus familias. Hemos recogido firmas, escrito correos y presentado informes al Servicio Canario de Salud, donde exponían que otras comunidades autónomas si estaban entrando. Además, nos hemos reunido con diferentes grupos políticos y mantenido reuniones con el consejero Blas Trujillo y con el director de Servicio Canario de Salud. En un principio, estaban con buena disposición, pero nos hemos enterado de que la vacunación lo va a llevar a cabo los Colegios Profesionales y no Sanidad, como nos habían prometido", añade.

José Jerez: "Volveremos a la lucha, hasta que consigamos que este servicio se active una vez y no seguir perdiendo este tiempo maravilloso. Porque el cáncer no espera y no tiene el mismo tiempo que la política".

Concluye destacando que "van a seguir luchando y reuniéndose con quién haga para poder conseguir que el servicio se reactive otra vez".