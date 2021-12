La responsable de atención primaria de Gran Canaria asegura que la presión asistencial va a colapsar

El aumento sin precedentes de los contagios en Canarias está generando un incremento preocupante en la presión hospitalaria concretamente en la atención primaria de Gran Canaria. Por la mañana de COPE Gran Canaria pasó la responsable de la atención primaria de la isla, Ana Bella, reconoce que la situación que se vive es preocupante porque se están viendo cifras que jamás se habían contemplado durante toda la pandemia, advierte de que Ómicrón es “muy transmisible” y al coincidir con las fechas navideñas hay un clima de preocupación en el gremio.

No es fácil de discernir si los pacientes que colapsan los cribados de los servicios sanitarios son enfermos de covid: “la nueva variante da síntomas muy leves y no es sencillo saber si los pacientes que acuden a atención primaria es por temas covid.”

Lo que sí piden los sanitarios es “responsabilidad” a la población, la especialista advierte de que “si tienen una patología no demorable, que acuda a la atención primaria, pero si es una prueba diagnóstica: analítica, electrocardiograma, ahora no es el momento de acudir a los centros sanitarios.”

Para evitar el atasco en la atención primaria, la consejería de Sanidad ha decretado la prórroga automática de las recetas que se hayan caducado a partir del 1 de diciembre y estarán vigente durante los próximos 2 meses: “si se ha caducado el 1 de diciembre, tienen de plazo hasta el 1 de enero y si se caduca el 20 de diciembre, seguirá en vigor hasta el 20 de febrero y así sucesivamente.”

Una de las pruebas diagnóstica que más ha experimentado un volumen de venta considerable son los test de antígenos, con casi 40.000 ventas en solo una semana, el problema de esta prueba diagnóstica es la falta de habilidad del paciente y que podría ofrecer un falso negativo, al respecto, la especialista asegura que “cuando da positivo, no hay dudas, pero para que de negativo necesitamos de una carga viral importante para que sea detectado, el problema es que al hacer el test y piensas que eres inmune cuando no siempre es así.”

Para el paciente no es sencillo discernir entre si está contagiado de covid o cualquier otra patología, en este caso se recomienda no acudir a los centros de salud, sino llamar a la línea 900 y se le otorgará cita previa para una prueba específica.

La situación que se podría generar en los próximos meses podrían ser muy preocupantes, no solo por el posible incremento de casos generados por las aglomeraciones típicas de las fiestas, también por el relajamiento que hay en la población que en cumplimiento del decreto del Gobierno de España no portan la mascarilla en espacios abiertos, esto podría generar problemas respiratorios típicos de la estación del año, este año sí se ven más problemas respiratorios pero no tantos como en años precedentes.

En cuanto a las restricciones de cara a la navidad, la médico considera que había que suspender todos los actos públicos de navidad: “no es el momento, y el problema es cuando veamos a todos los pacientes contagiados por las fiestas ingresando en la UMI.”. Además, también apuesta por la mascarilla obligatoria.