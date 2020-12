Un residente grancanario paga el sobrepeso de equipaje de otro viajero y salva una empresa

Juan Luis es un empresario que, el pasado martes, tenía que cumplir con un encargo de un cliente “in extremis”. Esta entidad necesitaba un producto para no perder su producción y, de esta forma, mantener a su mejor cliente –una multinacional-. Por lo que Juan Luis tuvo que emprender un viaje para hacerse con la mercancía de la que dependía la continuidad de una empresa y sus trabajadores. Sin saber que, quien salvaría a la empresa sería un joven residente en Gran Canaria al que buscaría para agradecer su ayuda.

A primera hora del martes Juan Luis tomó un avión en dirección Barcelona con el propósito de buscar ese producto especial que necesitaba su cliente al día siguiente en su fábrica. Sin embargo, no era una tarea fácil, ya que se trata de 100 kilos y habría sobrepeso. Ya contaba con este inconveniente.

A primera hora del miércoles se dirigió a la fábrica y justo después al Aeropuerto El Prat, donde cargó los bultos y se dispuso a realizar la facturación de su vuelo para regresar a Canarias tras haber cumplido con su cometido.

Tras 25 minutos cargando los 100 kilos de material y una larga cola para acceder al mostrador de la compañía Vueling, se produjo un inconveniente con el que el empresario no contaba: la aerolínea no le permitía pagar en efectivo los costes del sobrepeso del equipaje.

En twitter, Juan Luis contaba su historia asegurando que, en ese momento, estaba alarmado por qué podría hacer. “Como sabía que habría sobrepeso saqué bastante dinero para pagarlo. Mi sorpresa fue que al no poder pagar en efectivo había sacado tanto que no tenía en la tarjeta y me quedaba en tierra”.

Hoy me ha pasado una de las cosas más bonitas que me han pasado en años y me gustaría que twitter hiciese su magia, alguien hizo algo por mi sin tener porque y le perdi la pista y me gustaría encontrarle, tu me puedes ayudar @erauncrass, abro hilo — #Eltioese (@juanluistf1978) December 9, 2020

Esto con sus debidas consecuencias: su cliente perdería a la multinacional con la que trabajaba y tendría que despedir a sus empleados ante la falta de material para llevar a cabo la producción.

Juan Luis confesaba que en ese momento “se me vino el mundo encima y me eché a llorar”. Faltaban 10 minutos para que cerrara el embarque y no tenía alternativa. Sin embargo, en ese momento fue cuando se produjo el acto de solidaridad que salvó a este empresario.

Un joven de unos 20-22 años, peninsular, residente en Gran Canaria -que viajaba en dirección a la isla-, le aseguró que si tenía el dinero en efectivo él podía utilizar su tarjeta para pagar los costes del sobrepeso del equipaje.

Juan Luis ahora está intentando localizarlo. Insiste en que tiene “la necesidad” de darle un abrazo y agradecerle lo que hizo, sin saberlo, por él y por muchas familias que podrían haber perdido su puesto de trabajo.

Pide la ayuda de los usuarios de twitter y de la compañía aérea para localizar a este joven que le ha recordado que “todavía queda gente buena en este mundo y, sobre todo, jóvenes con valores”.