Rescate a la desesperada de 60 migrantes hundiéndose a 65 km de Fuerteventura

Un barco de Salvamento Marítimo y el pesquero Ave María II han conseguido rescatar, casi a la desesperada, a 60 inmigrantes de una neumática que se hundía a 65 kilómetros de Fuerteventura, siete de los cuales ya se encontraban en el agua.



Los rescatados son 48 hombres, ocho mujeres y cuatro niños. A falta de que se tome declaración a los náufragos, los servicios de emergencia no tienen constancia de que haya habido víctimas.



El rescate ha sido descrito en términos angustiosos por los medios que han intervenido, porque consideran que a las personas que iba a bordo de esa neumática la ayuda les ha llegado "en el último minuto" antes de que ocurriera una desgracia, en circunstancias de mala mar (marejada, con olas de dos metros).



La lancha fue localizada de madrugada, sobre las 5.30 horas, a unas 35 millas náuticas al sureste de Morro Jable por el pesquero Ave María II, que avisó a Salvamento Marítimo.



Ese barco recibió instrucciones de quedarse junto a la zódiac sin intentar subir a cubierta a sus ocupantes salvo que fuera estrictamente necesario, pero poco después su tripulación comunicó a Salvamento que la lancha había intentado abarloarse (pegarse a su costado) y que en esa maniobra seis personas habían caído al agua.



El Ave María II logró recoger a los seis náufragos y, en esa operación, todavía de noche, perdió de vista a la neumática.



Fue el helicóptero Helimer 204, que ya estaba de camino, el que la encontró poco después, medio desinflada por la popa, embarcando agua y con uno de sus ocupantes aferrado a un bidón para no hundirse.



La precaria situación en la que se encontraba la lancha se mantuvo el tiempo justo hasta que llegó a ese punto del Atlántico, sobre las 8.00 horas, la Salvamar Mízar, que puso a salvo a todas las personas que estaban en ella, incluida la que flotaba con un bidón.



Se espera que el barco de Salvamento llegue entre las 14.00 y las 14.30 horas al puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura) con todos los ocupantes de la neumática, incluidos los que recogió el pesquero.



El colectivo Caminando Fronteras informó ayer, sábado, a las autoridades españolas sobre la salida hacia Canarias de una neumática con 66 personas a bordo desde Bojador, localidad del Sahara situada a unos 200 kilómetros al sur de Fuerteventura.



La cifra de ocupantes de la lancha rescatada se le asemeja, pero aún no hay confirmación de que sea la misma.