Rescatados dos turistas en Gran Canaria al quedarse sin agua y a 42 grados

La situación de calor por la que pasa en todos días Canaria ha sido anunciada en todos los medios de comunicación e incluso en las redes sociales del 112. Sin embargo, esto no impidió que el pasado miércoles una pareja de origen británico considerase que era una buena idea salir a caminar por la zona de Inagua, en Gran Canaria, con temperaturas que superaban los 40 grados y a pesar de los reiterados avisos de las autoridades.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una llamada de las dos caminantes durante esta tarde en la que ambas aseguraban que se encontraban en la zona de la Montaña del Viso y que no podían continuar al quedarse sin bebidas y no verse capacitada para llegar a un punto donde recargar líquido. Según adelanta La Provincia, al lugar se trasladó la citada aeronave, que procedió a su rescate. Para el servicio no se activaron más medios ya que al encontrarse en una zona de difícil acceso, el resto de equipos demorarían su llegada.

La zona del Parque Natural Integral de Inagua se encuentra bajo aviso naranja -riesgo- por altas temperaturas, que se preveía que fueran superiores a los 37 grados de temperatuar. La estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la localidad aldeana de Tasarte, próxima a Inagua, ha marcado a las tres y las cuatro de la tarde una temperatura máxima de 42,9 grados.