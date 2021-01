Repunte de casos positivos en Gran Canaria

Preocupación en el ámbito sanitario tras un repunte de casos positivos en las islas. Durante las últimas 24 horas las islas han registrado 257 positivos, de los cuales 136 son en Gran Canaria.

Durante los cuatro primeros días del año, el archipiélago canario ha sumado 1.027 nuevos positivos y trece fallecidos, elevando la cifra total de óbitos a 424. Preocupa y mucho, la situación tras las principales fechas navideñas en la isla oriental.

El neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, ha apuntado a que se deben implantar nuevas restricciones en toda la comunidad autónoma, para que no “tengamos que lamentar nuevos sustos”.

En COPE ha destacado que si no se aplican medidas restrictivas a tiempo, podríamos "ver como los datos siguen en aumento y que sea demasiado tarde".

Considera que se deben plantear no sólo nuevas medidas restrictivas sino cribajes en zonas “epidemiológicamente calientes. También se debe llevar un control de aforo en los centros comerciales y reforzar el uso de mascarilla, ya que hay muchas personas que hacen un mal uso de ella".

El médico especialista, insiste en que se debe actuar cuánto antes, ya que “de no ser así, los casos en Canarias seguirán en aumento a un ritmo acelerado”.

Miguel Ángel Ponce: “El no aplicar medidas restrictivas a tiempo, el no plantear cribajes en zonas epidemiológicamente calientes, el no control de aforos en los centros comerciales, el no refuerzo de las mascarillas en donde se observa un mal uso de las mismas, incluso durante días sucesivos, a sabiendas de que se pierde efectividad... La pelea de los test en los aeropuertos y la no puesta en marcha de los confinamientos selectivos, puentes y en las épocas de mayores aglomeraciones, como han realizado otras Comunidades Autónomas, hacen que los datos en Canarias sean muy preocupantes”.

Concluye que se debe restringir aún más las medidas para que se controlen los casos positivos en la isla. El médico especialista dice que cualquier medida de contención del virus que apliquen va a ser válida, ya que el objetivo principal es evitar que el covid siga expandiéndose en el archipiélago.