Repuntan los fraudes mediante extorsiones a usuarios de páginas web de citas

La Guardia Civil ha alertado este lunes de que los fraudes mediante extorsión a usuarios de páginas web de citas esporádicas están repuntando en Gran Canaria.



Los autores de estos delitos "se esconden detrás de fotos de chicas sugerentes que ofrecen sus servicios, apropiándose luego de los datos de la víctima y empezando la extorsión mediante peticiones de dinero", ha detallado este lunes el instituto armado en un comunicado.



A los usuarios que buscan servicios en "una conocida web de citas esporádicas" les sueles pedir "elevadas cantidades de dinero con la condición de no romper la discreción" sobre lo que ha solicitado.



Hasta el momento, la Comandancia de Las Palmas ha recibido "más de una docena de denuncias" de personas a las que "han llegado a pedir hasta 10.000 euros en varios pagos".



Los usuarios que contactan por teléfono con los estafadores, que operan en esta web con anuncios falsos de chicas sugerentes, nunca llegan a tener el encuentro sexual que van buscando y, a partir de ahí, "comienzan las extorsiones y amenazas, ya que se han apropiado previamente de sus números de teléfono y datos", por lo que "empiezan a recibir llamadas o mensajes" en los que se les amenaza con "romper con la discreción si no pagan lo solicitado".



Este tipo de fraude hacía tiempo que no sucedía, pero desde hace unos meses ha vuelto a resurgir de manera preocupante, destaca la Guardia Civil, que advierte de que todas las conversaciones con los supuestos responsables de las casas de citas empiezan así: "has hecho perder el tiempo a mis chicas y mis jefes están muy disgustados contigo".



Luego, bajo la amenaza de ir a sus domicilios o puestos de trabajo, solicitan el pago de importes que oscilan entre los 1.000 euros y "cantidades impensables".



Unas veces solicitan pagos a través del proveedor español "Bizum" y en otras ocasiones transferencias bancarias inmediatas.



"Se ha podido constatar que si accedes a realizar un primer pago te vuelven a contactar debido a que ya has caído y saben que lo volverás a hacer. Son muy insistentes y sus amenazas parecen reales, pero sólo sirven para causar miedo", subraya el instituto armado que recuerda que no se debe pagar "bajo ningún concepto".



La Guardia Civil aconseja a las víctimas de este tipo de extorsiones que denuncien siempre, "aunque pueda avergonzarles, que no paguen nada de lo que le soliciten bajo ningún concepto, que utilicen medios para proteger su identidad y sus datos si son usuarios de este tipo de servicios y que no publiquen en redes sociales sus datos personales", al tiempo que asegura que "aunque les amenacen con saber su ubicación, no pueden geolocalizarles por 'Whatsapp'".