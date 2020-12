Reino Unido retira a Canarias de su lista de "corredores seguros" ante el aumento de casos de Covid

El Gobierno británico ha decidido retirar a las Islas Canarias de la lista de lugares con los que tiene "corredores seguros" en medio de la pandemia de Covid-19, de manera que quienes regresen a Reino Unido desde el archipiélago a partir de las 4 de la mañana del sábado 12 de diciembre tendrán que guardar cuarentena.

Así lo ha anunciado en Twitter el secretario de Transportes británico, Grant Shapps, en un mensaje en el que justifica la decisión por el "aumento de casos y tests positivos semanales". Reino Unido había incluido a Canarias en esta lista de lugares seguros el pasado 22 de octubre.

El anuncio se produce justo ahora que el Gobierno de Canarias había aprobado que los turistas internacionales pudieran acreditar su negativo en coronavirus mediante una prueba de antígenos y no una PCR, mucho más cara.

Según las cifras hechas públicas este jueves, Canarias tiene una incidencia acumulada de 96,92 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y de 51,83 en los últimos siete días. Los dos indicadores han experimentado un repunte al alza, arrastrados por las cifras que presenta Tenerife

Actualmente las islas tienen un total de 4.707 casos activos. De ellos 262 están ingresados en planta y 43 en una UCI. En las últimas horas hay que lamentar la muerte de una persona más. El número de fallecimientos se eleva a 349.

Data indicates weekly cases and positive tests are increasing in the CANARY ISLANDS and so we are REMOVING them from the #TravelCorridor list to reduce the risk of importing COVID-19. From 4am Sat 12 Dec, if you arrive from these islands you WILL need to self-isolate.