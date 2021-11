Le reconocen la PCI después de 6 meses y 20 días viviendo con un bono de 75€ de comida

Fran, un vecino de Las Palmas de Gran Canaria, lograba este martes que el Gobierno de Canarias aprobara su petición de ayuda de emergencia o Prestación Canaria de Inserción. Tras 6 meses y 20 días sobreviviendo con un bono de 75€ de comida y, tras mover cielo y tierra, ha logrado que le comuniquen que es beneficiario de la ayuda.

“Desde hace 4 meses y medio llamaba todos los días al 012, para ver si había alguna novedad. Ayer me llevé la sorpresa”, advierte Fran. Esto después de que la semana pasada se notificara que de los 30 millones destinados a la pobreza se llevará a cabo una partida de 20 millones destinada a distribuir una paga extra entre los beneficiarios de la PCI.

“A mí me la han aprobado ahora, pero no creo que sea casualidad. He aparecido en COPE Gran Canaria denunciando la situación y he escrito a los parlamentarios”. Fran no podía permanecer parado mientras los meses continuaban corriendo. “Cuando se pide una ayuda de emergencia no es previendo que la vas a necesitar en 6 meses, sino porque la necesitas ya”.

Por esta razón, tras su entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, el diputado del Común se puso en contacto con él y le aconsejó que denunciara la situación. Tras esperar y no obtener respuesta decidió escribir una petición en la web del Parlamento de Canarias, “tu diputado te escucha” a cada uno contándoles su situación. “De los más de 40 a los que escribí me contestaron 7 y solo 1, Vidina Espino, me llamó”.

Fran asegura que en la tarde de este martes la diputada presentaba en Comisión su caso ante la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana y poco después le habían aprobado la petición.

Otros afectados siguen esperando

Sin embargo, todavía quedan muchas personas esperando por una respuesta. Es el caso de otra afectada, María -nombre ficticio-, vecina de Las Palmas de Gran Canaria que se quedó sin empleo en 2020 y, con ello, sin recursos. “Aún no me han reconocido la PCI, me dicen que tengo que esperar hasta febrero y no puedo esperar tanto”.

María vive con su madre, que es la única que cuenta con una pensión de 600€, su hija y un sobrino. “Tenemos que vivir con 300€ al mes porque los otros 300 son para pagar agua, luz y gas”. Ella advierte que tienen que “estirar” los 50€ que tienen a la semana para comprar alimentos para las 4 personas. Indica que en el mes de julio comenzó a tramitar la ayuda, pero le aseguran que tiene que esperar. “Ni siquiera tengo una carta de derivación, me decían que no quedaban, no sé cómo voy a esperar”.

Fran insiste en que esto no se puede permitir. “La propia Ley dice que la administración tiene que resolver en 2 meses una vez llega el expediente completo. Si no se resuelve, el silencio administrativo será estimatorio, pero de nada sirve si tardan 4 meses en ingresar la ayuda”. Afirma que la espera para las personas que se encuentran en una situación límite es “una verdadera tortura”.