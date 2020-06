“El rebrote es posible, pero podemos evitarlo si aplicamos adecuadamente las medidas de protección”

En algunas comunidades autónomas españolas se han producido rebrotes de coronavirus cuando la pandemia parecía estar ya controlada. Es el caso del País Vasco, donde entre otras causas, se ha comprobado que las 20 personas que viajaban en un autobús han dado positivo en Covid-19.

Los expertos en Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva insisten en que los rebrotes son previsibles, pero si estamos en alerta y aplicamos las medidas de protección correctamente no tienen por qué extenderse.

Amós García, jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha insistido en que este aumento de casos producido en el País Vasco podría responder a un mal uso de la mascarilla. Él recordaba el caso de un pasajero positivo en Covid-19 que cogía un vuelo Madrid-Lanzarote y que no produjo más contagios. “No se debe criminalizar el uso del transporte público porque si se utilizan correctamente las medidas no revierte peligrosidad”, destacaba.

“Si recomendamos el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social se debe cumplir. Si se cumple no se producirán nuevos rebrotes”, afirmaba.

Según Amós García, la pandemia sigue evolucionando positivamente, ya que hoy el número de casos se cifra en 95, la primera vez en meses que no se supera el centenar de positivos en las islas. Además, según el jefe del Servicio de Epidemiología, los contagiados en este momento no revisten gravedad.

Para él es crucial que “no se baje la guardia y se siga actuando con responsabilidad”.

La misma consideración ha expresado en los micrófonos de COPE Canarias Patricia Guillem, catedrática de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Europea. Ella apuntaba que es esencial mantener la precaución, dado que la medida fundamental que marcará la posibilidad de rebrotes es la apertura de fronteras que se producirá el próximo 1 de julio según anunciaba Pedro Sánchez.

“No sabemos en qué condiciones estarán las personas que van a venir a visitarnos este verano, pero es verdad que no podemos continuar cerrados al turismo y a las relaciones internacionales”, aseguraba.

Por ello, según Guillem es esencial controlar no solo los positivos sino sus contactos a través de los equipos de rastreo para evitar que estos se propaguen con facilidad. “Se les impone una cuarentena de 14 a 10 días para evitar que se extienda el virus”.

Para la catedrática de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, la solución no pasaría por realizar test masivos, sino por seguir aplicando las medidas recomendadas. “La PCR solo se debe realizar a aquellos pacientes sospechosos de poder tener la enfermedad”. Para ella, la vigilancia es la clave.

“El riesgo cero es imposible, pero si se detecta un caso positivo deberemos hacer un seguimiento exhaustivo con el personal de rastreo. Ahora estamos mejor formados en caso de que se produzca una segunda oleada”, aseguraba Patricia Guillem.

Asimismo, la experta insistía en que no cree que se vuelva a confinar a la población en el caso de que el coronavirus vuelva a atacar con gran virulencia en otoño o invierno. Ella cree que las medidas tendrían que pasar por proteger a los grupos más vulnerables y aplicar aquellas recomendaciones que se han fomentado durante el estado de alarma.