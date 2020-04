La celebraciones de 'La Rama' y 'El Pino' no volverán a ser como antes

Los distintos ayuntamientos de Canarias que celebran sus fiestas patronales desde el mes de mayo y hasta septiembre, no tienen muy claro si van a poder celebrarse, debido a la situación que estamos viviendo no solo en nuestras isla, sino en el resto de Comunidades Autónomas de España.

A día de hoy ningún alcalde se atreve a decir si se estas fiestas van a celebrarse o no, pero lo que tienen claro es que en el caso de que se lleven a cabo, no serán ni de lejos como las conocemos hasta ahora.

Es el caso de las fiestas patronales de Teror o las fiestas de la Virgen de Las Nieves en el municipio de Agaete. En el mes de agosto 'La Rama' concrega a más de 50.000 grancanarios y turistas que bailan y se divierten en una de las fiestas más conocidas de la isla.

Su alcaldesa Maria del Carmen del Rosario contaba en COPE que le han estado preguntando mucho por estas fiestas multitudinarias. "De momento, como en el resto de nuestro país seguimos en estado de alarma y lo veo muy complicado. Tal y como se están viendo los acontecimientos, yo creo que va a ser muy complicado que se celebre".

"No sabemos cómo va a evolucionar todo esto y tal y cómo se están viendo los acontecimientos lo más probable va a ser que no se pueda celebrar. Va a ser muy difícil que las fiestas se celebren como lo hacían años atrás", añadía.

María del Carmen del Rosario: "Lo único que sí he dicho es que si no se puede salir a la calle en esas fechas, me han pedido que el volador de la diana, se siga tirando desde el ayuntamiento como es habitual, aunque no tengamos fiesta".

"Yo creo que habrá un antes y un después de esta situación que estamos viviendo. Tenemos que pensar cómo vamos a programar los meses que quedan, porque a partir de la próxima semana puede ser que se abra de forma ordenada y respetando las normas el sector de la restauración. Ahora me preocupa que hay que buscar cómo vamos a apoyar a esos empresarios y autónomos que lo están pasando tan mal".

“Con respecto a las fiestas es absurdo pensar si se va a celebrar todo o no. Nada va ser igual. Alomejor tenemos que hacer actos conmemorativos, ya que todo va a cambiar. Las fiestas no volverán a ser como antes y hay que adaptarnos a la situación”, concluye.

Las fiestas en honor a la Virgen del Pino en un limbo

En la misma línea se ha pronunciado Gonzalo del Rosario, alcalde del municipio de Teror. Apuntaba a que “nadie tiene la bolita de cristal y no sabemos qué va a pasar. Con la información que tenemos hoy en día no se va a poder celebrar, como se estaban celebrando porque son fiestas multitudinarias. Donde la proximidad de la gente es total y dónde hay miles y miles de personas que participa. Con lo cual es imposible celebrar la Rama, El Pino ni una fiesta de barrio con las medidas de seguridad actuales".

La regidora de Agaete, Maria del Carmen del Rosario coincide con su homólogo en Teror. “Gonzalo ha dicho muy bien, no tenemos la varita mágica, nosotros estamos sujetos al decreto que ha impuesto el gobierno de España, pero sí somos conscientes de que una fiesta, en la que participan más de 50.000 personas va a ser casi imposible de celebrarse”.

Y añadía que ven "este año con incertidumbre y estamos a la espera a ver qué pasa. Como se ha celebrado toda la vida, no lo van a permitir, es complicado. La fiesta de Las Nieves, a nosotros ya nos tocó hacer las juntas de seguridad y nos encontramos con que no había ningún acto organizado y el presupuesto agotado. La gente lo que quiere escuchar es que las cosas van mejor, que vamos a actuar para mejorar el tejido empresarial, y trabajar en esa línea."

Gonzalo del Rosario concluía diciendo que "hacer programaciones de fiestas es algo complejo en los ayuntamientos y digamos que los equipos de tenemos que tomar decisiones sobre la marcha. Ahora no toca pensar sobre las fiestas, ya que con el formato actual es impensable. Ahora estamos todos los municipios intentando ayudar a las personas más necesitadas o vulnerables y a partir de ahí, implantar las medidas que ya nos van a venir impuestas".

Lo que está claro es que ambas fiestas están sujetas a lo que dicte el Ministerio de Sanidad y seguirán con las indicaciones que implanten desde el ejecutivo central, para que el virus no se siga propagando en nuestro archipiélago.