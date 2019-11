Rafael Marrero:"Estamos hartos del lamentable estado del Intercambiador"

El Sindicato Unificado de Guaguas ha querido denunciar en COPE Canarias el “estado lamentable del asfalto”, en la entrada y salida del Intercambiador de Santa Catalina.

Desde el Sindicato denuncian que tanto la entrada y salida de este espacio se encuentra intransitable tanto para las guaguas como para los usuarios. Dicen desde el colectivo que esto muestra a los turistas una “penosa imagen de la entrada de la zona turística de la ciudad”.

Rafael Marrero, portavoz del comité de empresa del Sindicato Unificado de Guaguas, asegura que es una situación que lleva ocurriendo muchos años y que tan solo se adoptan medidas temporales. “Denunciamos con fotografías, el mal estado en el que se encuentra el asfalto de la entrada y salida, del intercambiador de Santa Catalina”.

Según el Sindicato Unificado de Guaguas, esta situación no es la primera vez que pasa y critican que cada 6 meses se hace un “parcheo” que no soluciona el problema.

Rafael Marrero: “Desde las administraciones insisten en parchear y tapar los agujeros de manera temporal. Esto no es ninguna solución, lo que hace falta es que hagan una gran obra en condiciones y se acabe pronto con este problema”.

Según nos relataba el portavoz del comité de empresa, los afectados somos los guagueros, por la situación del intercambiador. Insiste que “quien tiene que solucionar el problema de una vez por todas es la Autoridad Única de Transportes que depende del cabildo insular”.

También consideran que en dos semanas se podría atajar este problema y que la solución debe ser cuanto antes. Cree que si esto no se ha solucionado es porque realmente no hay voluntad política, pero señala que no aguantan más, ya que los usuarios del transporte público se quejan todos los días.

“Por supuesto que se quejan, se quejan todos los días. Se han averiado guaguas ahí en la zona porque es una cosa que todo el que lo ve sabe que tiene que arreglarlo. Hay que decir basta ya, y arreglarlo”.

“Hacemos un llamamiento a la Autoridad Única de Transporte, Cabildo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gexco, Guaguas Municipales y a quien corresponda, una solución rápida”.