Rafael Hernández asegura que es "una mentira como una casa" que explotara a menores inmigrantes

El presidente de COAG, Rafael Hernández asegura que “es una mentira como una casa” los hechos que está investigando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social por presuntamente haber utilizado a menores inmigrantes alojados que dirige su hija para trabajar en sus fincas de manera ilegal y pagando entre 20 a 25 euros en largas jornadas de trabajo con el castigo de reducir esta cantidad si no se compraban como era debido.

"La información es rotundamente falsa"

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó Rafael Hernández, también presidente de la Asociación Oportunidades de vida y aseguró que es “rotundamente falsa” la información referida, asegura que los inmigrantes “no han recibido nunca dinero por parte de ninguna de sus empresas ni del centro de menores”. Aclara que se ha “tergiversado la información”, y lo que existe es un plan de formación de prácticas no remuneradas del Gobierno de Canarias “para darles a los menores una herramienta” a aquellos que se acercaban a la mayoría de edad “y no estuvieran en la calle”.

Hernández apunta que “en el campo falta mano de obra,” y los menores se les formaba en diferentes aspectos como “curso de riesgos laborales, refuerzo del español y técnicas de riego,” y realizaban la formación en sus fincas, pero “jamás recibieron dinero”. Para el presidente de COAG “una cosa es un plan de formación y otra muy diferente es explotación de menores.”

Los cursos de formación no se ejecutaban en otras explotaciones agrícolas

A la pregunta de si este plan de formación también se hacía en otras explotaciones agrícolas de otros empresarios, admite que “no” y añade que se hacía en sus propiedades “por una cuestión de cercanía, ya que no hay otros cultivos en la zona” . Hernández justifica que llevar a los inmigrantes a otras explotaciones “supone un incremento del coste porque hay que pagar desplazamientos”.

No obstante reconoce que a los menores se les descontaba dinero, pero no vinculada a su formación sino a su comportamiento, según explica: “hay diferentes fases y si el menor se porta mal o no sigue con las indicaciones oportunas, se les reducía su paga, es una forma de incentivar o desincentivar la actitud de los jóvenes inmigrantes”, pero aclara “jamás por trabajar porque nunca lo han hecho.”

"El daño ya está hecho"

Hernández admite que este asunto le está afectando sobre todo por su trayectoria durante todos estos años, no se plantea dimitir de su cargo de presidente de la COAG, pero se muestra preocupado por la repercusión de este asunto: “cualquiera se puede hacer una idea compleja, tengo 61 años y una trayectoria vital y en una lectura rápida, podría destrozar mi trayectoria.” Espera que pronto se aclare la situación, aunque advierte “el daño ya está hecho.”