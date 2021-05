"Yo quiero que me pongan la vacuna buena"

La llamada de la Consejería de Sanidad dirigida a mayores de 60 años a acudir sin cita previa los principales centros de vacunación masiva en las palmas de Gran Canaria ha traído largas colas desde primera hora de la mañana.

En Infecar, cientos de personas, todas con su mascarilla y dificultades para cumplir con la distancia interpersonal sobre todo por la estrechez de la hacer, se acumulan en la zona esperando su dosis.

Las puertas abrieron a las 9 y media con puntualidad británica. En primer lugar accedían al pabellón 7, cuya planta baja se ha habilitado como zona de vacunación, aquellos que estaban citados y acto seguido, sobre las 10 de la mañana los que se acercaban al lugar sin cita previa.

Hasta el lugar se han desplazado un gran número de personas de todos los puntos de la isla, es el caso de Antonio, procedente de Galdar y se había levantado a las 5 de la mañana para llegar de los primeros a Infecar, sin embargo la gran mayoría se lo habían tomado con más calma y no habían madrugado más que en otras ocasiones, a la cabeza de la larga cola que ya se había formado antes de la apertura de puertas.

En el ambiente se respiraba un clima de ilusión y satisfacción por el hecho de estar protegido contra el virus y comenzar a realizar vida normal, José Juan se mostraba algo más reflexivo y reconocía que “esto no es una fiesta, simplemente cumplimos con lo que tenemos que hacer y ya está,” Pedro sin que se mostraba contento: “tengo 72 años, voy para viejo, me voy a poner la primera, creo que ya es hora, se han dormido un poco conmigo,” Antonia reconoce que “al principio no deseaba vacunarme, porque tengo algo de temor, sin embargo, mi marido y mis nietos me convencieron y aquí estoy para cumplir.”

No cabe la menor duda de que la incertidumbre que se ha creado respecto a diferentes casos de efectos secundarios que ha generado algunas vacunas ha calado en la población, mientras algunos ciudadanos mostraban indiferencia por la dosis que le administrarán, otros lo tenían muy claro.

José Juan aseguraba que tenía “cierto recelo por todo lo que se ha dicho”, más temerosa era Aurora que alertaba: “yo quiero la Pfizer o la Moderna, ya dije cuando me llamaron que Astrazéneca no la quiero", igual de claro lo tiene Solita: “yo quiero la vacuna buena, para vivir…o porque tenga yo 84 años, no tengo yo derecho a vivir, quiero la buena y así se lo diré a la enfermera, y que me den un papelito porque me voy a poner la segunda y estaré totalmente inmunizada.”

En Canarias ya se ha inmunizado completamente a 266.161 personas, se trata del 14,23% de la población diana, además 547.906 personas han recibido al menos, una dosis de la vacuna esto es el 29,28%. La Consejería de Sanidad ha informado de que ya se ha administrado 803.405 dosis de las 907.380 recibidas supone el 88,5% de las que han llegado al archipiélago.