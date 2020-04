Quevedo sospecha que Madrid quiere quitar el 75 % de descuento

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, cree que detrás del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el coste de la bonificación del 75 % a los residentes canarios para volar a la Península hay un intento del Estado para eliminarla. "Da la sensación de que alguien en el Gobierno ha pensado que es mejor mandar por delante a la CNMC para despues hacer algo que vaya en contra de este logro histórico para Canarias. Ya en su día se le escapó al ministro Ábalos que los canarios ricos usaban el 75 % de descuento", ha señalado en una entrevista concedida este viernes a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias.

En el informe de la CNMC se destaca que la subvención, vigente desde 2018, ha tenido un impacto muy notable para las arcas del Estado ya que, en 2016, antes de que se incrementaran las bonificaciones, el sistema costaba unos 309 millones de euros al Estado, cifra que se ha elevado hasta unos 765 millones de euros en 2019, más del doble. Para minimizar esto, la CNMC propone, entre otras medidas, establecer topes a la cantidad subvencionada o limitar los conceptos bonificables de los billetes.

Confirmado: el descuento del 75 % aumentó los precios de los vuelos entre la Península y Canarias La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ratifica la evidencia que ya se tenía desde Canarias Santa Cruz de Tenerife 22 abr 2020 - 14:28

Para Quevedo, "hay alguien en Madrid que no entiende que la conectividad es un derecho de los canarios", y ha desvelado que, durante las negociaciones en 2018 con el Gobierno del Partido Popular para conseguir el 75 % de descuento, argumentó a Soraya Saénz de Santamaría y a Cristóbal Montoro que los habitantes del archipiélago contribuían a costear el transporte ferroviario a pesar de no tener trenes en las islas. "Y no lo conseguimos por tener razón, sino porque éramos impresdincibles", ha dicho en referencia a que su voto era el necesario para alcanzar la mayoría absoluta para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Si la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia observa un aumento artificial en los precios (pactos de colusión), se deben abrir los expedientes correspondientes, sancionar a las compañías y establecer medidas de control y, en ningún caso, culpar a los usuarios. pic.twitter.com/ckJD3TKdls — Román Rodríguez (@RomanRodWeb) April 24, 2020

Sobre el aumento de la demanda para volar a la Península tras la entrada en vigor de la medida, ha ironizado: "¿Acaso la gente va a Madrid a tomarse un café y volver? Será más bien que, cuando bajaron los precios, hubo gente que por fin pudo empezar a volar". Y ha recordado, además, que "los precios son muy razonables en el valle —cuando la demanda no es alta—, el problam son los picos".