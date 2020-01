Quevedo: "Procuraré trabajar de forma conjunta con Oramas en favor de Canarias"

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, procurará hacer un trabajo conjunto con Ana Oramas, de CC, en esa Cámara centrado en la defensa de los intereses de las islas y considera que, más allá de eso, "cada cual tendrá que explicar su política".

Sin intención de "meterle el dedo en el ojo a CC", porque NC "no está aquí para eso", según ha dicho, el parlamentario ha hecho esta reflexión tras ser preguntado por el acuerdo suscrito por CC y el PP en el Senado en relación al brexit tras presentar, como concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, la oferta cultural que promocionará la ciudad en FITUR 2020.

"Lo que vamos a hacer en Madrid, creemos que con CC, es defender el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones. Si el PP en el Senado está dispuesto a defenderlo, nosotros encantados, pero la preocupación de NC es que la actuación en Madrid esté centrada en la defensa de los intereses de Canarias", ha añadido.

Quevedo ha apostillado que "en ese terreno, procurará que el trabajo con Oramas sea un trabajo conjunto".

El diputado de NC ha acogido con extrañeza el cambio de día de celebración de los Consejos de Ministros que ha acordado el Gobierno.

"Me extraña porque los martes son días, generalmente, de actividad. También es verdad que las preguntas suelen ser los miércoles por la mañana, tampoco nos pongamos dramáticos, pero espero que ese cambio no dificulte la tarea de control del Congreso sobre los ministros, y me imagino que cuando sea necesario que esté alguno, no acudirá al Consejo de Ministros ese día", ha aseverado.

Sobre la propuesta de designación de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado que ha realizado el presidente, Pedro Sánchez, Quevedo ha dicho que entiende "que el Estado tiene que asegurarse que a quien propone sea gente solvente, cualificada y potente, más aún con la que esta cayendo".

"Creo que ha sido una decisión arriesgada, pero también es verdad que tengo poco que decir sobre el currículo de la exministra de Justicia, yo no conozco ninguna Fiscalía General del Estado que no haya estado sometida a alguna crítica en la reciente historia democrática española. Todos, los del PP y los del PSOE, motivo por el cual creo que el centro de nuestras preocupaciones no debe ser este", ha referido.