"Queremos que Gran Canaria sea el destino preferido del turista nacional y llegar al millón este año"

Hoy se ha inaugurado FITUR, la feria de turismo más trascendentes del país. Gran Canaria acude a la cita con el firme propósito de afianzar las buenas cifras de turismo peninsular que ha sido un acicate importante durante la crisis generada por la pandemia, el verano pasado el mayor mercado emisor de turistas a la isla fue el peninsular.Fidelizar este segmento de turistas siempre ha sido uno de las cuentas pendientes para lograr el tan ansiado objetivo de desastacionalizar el turismo en la isla.

Por los micrófonos de COPE Canarias pasó el presidente de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo quien resaltó la incidencia en la economía que tiene el turista peninsular: “los datos que teníamos de la época precovid, decía que de 100 euros que se gastaba el turista peninsular, 12 lo hacían en la isla, en estos años complicados ha pasado a 20 euros por cada 100 euros gastados en destino.”

Álamo espera que la conectividad durante este verano llegue a las 900.000 plazas “supondría alcanzar un 10 % más del verano que teníamos en 2021 y estaríamos en la senda de alcanzar los datos de 2019 que fue el récord histórico de Gran Canaria.”

El objetivo de las 900.000 plazas es muy ambicioso, pero no imposible, para ello, en esta feria se acuerdan reuniones con todos los operadores turísticos: “la idea es crear acuerdos para asegurar esta cifra, no venimos aquí sin trabajo previo y los datos indican que los acuerdos se pueden dar y lograr este objetivo.”

Todas las islas acuden a FITUR con una estrategia bien marcada basada sobre todo por las bondades que ofrecen las islas atendiendo a su diversidad paisajística, así Gran Canaria ofrece no sólo sol y playa, también la belleza de sus medianías y zonas altas, así como su riqueza cultural, histórica y gastronómica, según el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, “el turista peninsular es gastón, sabe apreciar el producto de kilómetro 0, le gusta conocer la isla y nos interesa este tipo de turismo porque permite desarrollar la palabra clave, que es diversificación para que el turista conozca los atractivos de la isla.”

En tiempos de pandemia, los turistas buscan un destino seguro con una asistencia sanitaria de primer orden, en este sentido, el presidente de Turismo de Gran Canaria remarca que “cuando el covid no ha dado tregua, cuando la movilidad estaba restringida, muchos turistas han decidido venir a Gran Canaria porque somos un destino seguro, es tranquilizador para el turista que va a un destino que sea seguro y la isla no ha perdido ápice de sus muchas virtudes y asegurar de que si hay algún conato o brote del virus , no hay ningún problema para atajarlo y controlarlo.”

Álamo también celebra que a medida que se controla la variante ómicrón, los países emisores de turistas relajan las medidas sanitarias: “los británicos han flexibilizado los requisitos para poder viajar y esto hará que los turistas del país comiencen a ganar confianza y piensen en Gran Canaria como primer destino.”

En 2021, el turista peninsular jugó un papel muy importante en la isla, el año se cerró con unos 350.000 turistas peninsulares y este año el objetivo es mejorarlo; “hay que llegar al millón de turistas peninsulares, tenemos un presupuesto histórico dedicado al turismo, con más de 16 millones de euros, de los cuales 6 millones están dedicados a apuntalar la conectividad del turista peninsular.”