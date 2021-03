Que un producto especifique en su inscripción el término Canarias no quiere decir que se elabora en las islas

Persiste una preocupación creciente entre los actores de la cadena alimentaria en las islas por la confusión que genera las inscricpciones de los productos que vemos en los supermercados con el término Canarias. Recientemente una cadena de hipermercado etiquetó unas papas creando gran confusión al reseñar el origen Chipre/Canarias, este hecho generó que el máximo representante de una corporación en Gran Canaria denunciase el caso a través de sus redes.

No es la primera vez que se contempla esta disfunción de criterios que crea alarmismo y preocupación por parte de los productores locales, confusión por parte de los consumidores. La gastrónoma Vanessa Santana denuncia que no es no la primera vez que ocurre “ponemos la banderita canaria a cosas que no son, y es que no es lo mismo variedad, elaboración , envasado y fabricado.”

Hay mucho desconcierto con estas cuatro inscripciones, en el caso de la variedad, el gran ejemplo es el tomate cuya variedad canaria no certifica que su elaboración y fabricación sea originaria de las islas, de hecho es posible que el producto tenga otra denominación pero al tener el tamaño, la tipología del que se cosecha en el archipiélago, la caridad es canaria, sin embargo es perfectamente posible que llegue de Marruecos o cualquier otro lugar.

El caso de las lentejas también es llamativo, según Santana “hay unas lentejas cuyo tipo es de Lanzarote” esto no quiere que sean de la isla conejera, sin embargo muchas cadenas confunden al consumidor de forma voluntaria y “ponen en letras grandes Lentejas, en pequeño variedad y vuelven a utilizar una gran letra especificando Lanzarote” con el firme propósito de que el cliente adquiera el producto pensando que ha sido elaborado en nuestra tierra.

Según la gastrónoma “deben ser las autoridades las que no permitan esta práctica y ponen medidas par bueno se utilicen productos cuya inscripción insinúe que son elaborador o producidos en Canarias, es un ejemplo más de como se puede jugar con la sensibilidad, falta de información a los clientes con este tipo de anuncio”

El consumidor siempre ha de fijarse en la palabra origen “esto es lo que nos especifica de donde viene el producto, y si hay dudas preguntar para que se lo aclaren, sin embargo el consumidor al ver en letras grandes una isla, piensa que es elaborado en las islas.”