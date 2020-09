¿Qué es un 'Medical Doctor'? La figura con la que Fernando Simón se compara

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y líder del Comité Científico del coronavirus durante la pandemia del Covid-19 ha vuelto a convertir sus declaraciones en virales por contestar a las afirmaciones que realizaba el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo.

El presidente de la Confederación ha solicitado en varias ocasiones la sustitución de Simón. Además, criticaba que se califique al director del CCAES como doctor cuando “no tiene la titulación pertinente ni ejerce como tal”.

Fernando Simón contestaba el pasado jueves a estas declaraciones en la rueda de prensa en la que expone los datos y la evolución de la pandemia: “El hecho de llamarme doctor, o no, no puede achacarse al trabajo que yo realizo, porque es una especialidad de la medicina, la epidemiología, y por lo tanto, si en el sindicato no entienden la medicina preventiva, la salud pública o la epidemiología -cualquiera de estas áreas de especialización- como parte del trabajo médico, yo creo que están en un error".

Sin embargo, Simón confesaba que en España no está formado como doctor, porque no ha realizado el doctorado y se definía entonces como médico.

“Fuera de España existe el ‘Medical Doctor’ –en inglés-”, apuntaba.

¿Qué diferencia existe entre médico y doctor?

En Estados Unidos existen dos tipos de profesionales que ejercen la medicina: los que curan a los pacientes en hospitales o centros sanitarios (‘Medical Doctor’) y los investigadores que han alcanzado la titulación de doctor (PhD: ‘Philosophy Doctor’).Es por esta razón que podría diferenciarse la actividad de los mismos en el sentido en el que los doctores avanzan en profundizar en el conocimiento, mientras que los médicos simplemente aplican el conocimiento existente.

Al recibir el doctorado, los doctores –científicos- pueden elegir una variedad de carreras profesionales. El más común es el entrenamiento de residencia con entrenamiento adicional de laboratorio. Sin embargo, un doctor también puede optar por rechazar la formación de residencia, teniendo así una carrera esencialmente similar a la de un científico de doctorado convencional.

Además, a diferencia del 'Medical Doctor' que no necesita producir ninguna investigación original, la persona que obtiene un doctorado debe realizar una investigación original y escribirla en una tesis o disertación. Luego, un Comité de Expertos debe considerar que la tesis ofrece un avance aceptable de conocimientos antes de que se otorgue el doctorado. Por lo general, se necesita más tiempo de formación para obtener un doctorado que para poseer el título de médico.

Fernando Simón señalaba que “nunca” pone ningún título alrededor de su nombre cuando firma y sentenciaba: “Cada uno que me llame como quiera”.