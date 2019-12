Lo que James Rhodes piensa de Gran Canaria

El famoso pianista James Rhodes está en Las Palmas de Gran Canaria, donde actúa esta noche en el Teatro Cuyás. Y como muestra en redes sociales, se siente encantado de su visita. En su perfil de Twitter, ha destacado el paisaje, el clima, pero también el humor de los canarios.

Le pedí a la recepcionista un cepillo de dientes porque me había olvidado del mío. Y ella dijo 'no tenemos ninguno - no los usamos aquí en las Islas Canarias, usamos agua de mar'. Y por un terrible momento no estaba seguro si ella estaba bromeando. Humor español. Soy tan crédulo. — James Rhodes (@JRhodesPianist) December 3, 2019

Sé que puedo parecer muy entusiasmado con España. Pero donde quiera que vaya en este país, puedo ver cielos inolvidables, conocer gente amable, comer comida increíble y tengo recuerdos que estarán conmigo para siempre. Donde quiera. Esto es amor verdadero. pic.twitter.com/uqSkEe5oF6 — James Rhodes (@JRhodesPianist) December 3, 2019

La vista desde mi habitación. Es diciembre ���� pic.twitter.com/RMkMqmSmrf — James Rhodes (@JRhodesPianist) December 3, 2019

El olor del mar y el aire que fluye de él es más efectivo que el Rivotril. Muy necesaria paz para el alma.



Buenas noches luna.



Buenas noches, estrellas.



Buenas noches, cielo.



Buenas noches, ruidos.



¡Buenas noches, Tierra!



❤️ — James Rhodes (@JRhodesPianist) December 3, 2019

El pianista londinense ha colgado el cartel de ‘todo vendido’ en el concierto que ofrecerá este miércoles, a partir de las 20.30 horas, en el Cuyás. Se trata de su única actuación en Canarias. Tras convertirse en los últimos tiempos en uno de los principales divulgadores de la música clásica no solo en España, donde reside hace años, sino en todo el mundo, Rhodes interpreta piezas de Bach, Chopin y Beethoven en la gira que se llama Fire on all sides.