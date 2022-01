¿Qué hacer el día 1 de enero para bajar los kilos cogidos en Navidad?

¿Te has pasado comiendo en las fechas festivas? Fernando Jiménez, miembro de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias ha ofrecido en los micrófonos de COPE Canarias unas recomendaciones para rebajar los excesos tras las copiosas comidas y cenas navideñas.

Lo primero, según el médico, es concienciarse antes de ir. “Para no tener remordimiento hay que plantearse, ¿cómo me quiero sentir hoy y cómo me quiero sentir mañana?”. Indica que esto depende de la actitud y el comportamiento de la persona.

Sin embargo, cuando ya te has pasado comiendo lo más importante es retomar los hábitos de vida saludable, no realizando dietas milagrosas, sino siguiendo una dieta basada en frutas, verduras y proteínas y sin castigarse por “los caprichos navideños”. Fernando Jiménez apuesta por la dieta tipo Harvard: 3 x 1. “Se trata de escoger 3 alimentos buenos: vegetales, proteínas, etc., y 1 alimento que incluya grasas o hidratos de carbono: pan, cereales, etc.”.

Según el médico, es esencial que esta dieta se implante no solo justo después de estas fechas, sino mantenerla en el tiempo y evitar los “cheat meal”. “No vale con seguir una dieta estricta toda la semana y darte un atracón de dulce un día, esto puede ocurrir de forma ocasional como en Navidad, pero no como un hábito”.

Además, el especialista advierte que no solo se debe comer saludable, sino acompañar esta dieta de ejercicio físico, caminando, al menos, 40 minutos 4 veces en semana y, sobre todo, bebiendo mucha agua, más aún, tras haber ingerido más cantidad de alcohol de la habitual.

“Para combatir la resaca es imprescindible hidratarse, ya que básicamente nos encontramos deshidratados. Lo que no hay que hacer es beber más”.

Fernando Jiménez indica que mejor si hemos apartado a los más pequeños de los dulces navideños, ya que ellos podrían complicar volver a la rutina. “El azúcar es una droga, si los acostumbramos a los dulces, será más complicado volver a la dieta habitual”.