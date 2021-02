¿Qué colectivos profesionales tienen que vacunarse antes del coronavirus?

En las últimas semanas varios colectivos han demandado entrar dentro de los grupos prioritarios de vacunación de coronavirus, atendiendo a las particularidades de su trabajo. Se trata fundamentalmente de profesionales que en su día a día laboral, tienen que tratar con una gran cantidad de personas, con pandemia o sin ella.

Su petición ha abierto el debate acerca de quién tiene que vacunarse antes del coronavirus en nuestro país, en el que de momento se sigue vacunando a los sanitarios y centros de mayores. Los próximos en vacunarse serán los dependientes y los mayores de 80 años. Posteriormente les seguirían los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los funcionarios de prisiones, según ha señalado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

DESPUES, ¿QUIÉN SE VACUNA?

Pero después, ¿quien se vacuna? Lo cierto es que está pendiente de anunciar. Ante esta indefinición, son varios los colectivos que piden prioridad. En Canarias por ejemplo, este lunes lo ha solicitado el sindicato ANPE de educación, destacando que estos profesionales están en clase con un elevado número de alumnos y en el caso de los alumnos más jóvenes, sin mascarilla. También ha reclamado la puesta en marcha de un plan para supervisar la ventilación de aulas, así como activar las estrategias de digitalización en todos los centros y suministrar mascarillas FFP2 a todos los profesionales.

¿QUÉ OPINAN LOS AUTÓNOMOS?

Desde ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, cree que hay sectores del sector privado que son esenciales por el trato diario con ciudadanos que deberían estar cuanto antes en el proceso de vacunación. En este caso, su presidente Lorenzo Amor, hace referencia a dentistas, ópticos, farmacéuticos, taxistas o repartidores.

Precisamente el ámbito del transporte también ha solicitado su inclusión dentro de los grupos prioritarios. Recuerdan que durante el confinamiento, fueron declarados trabajadores esenciales para el transporte de mercancias. En Canarias, el colectivo, afecta a 34.000 transportistas. Desde la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias José Ángel Hernández, su secretario general dice que ya lo han solicitado a nivel nacional y que afortunadamente no han tenido que lamentar incidencias en el sector a pesar de que hayan tenido constante contacto con puntos de riesgo.

¿SE VACUNA PRIMERO A TODO EL COLECTIVO MÉDICO?

Por cierto que parece que no todo el ámbito médico va a vacunarse en las primeras fases. Es la queja que lanzan desde el Colegio de Podólogos de Canarias que se han puesto en contacto con el director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, al no haber sido tenidos en cuenta en el proceso de vacunación. Se trata de un colectivo de 128 personas y una buena parte de ellos realizan labores en centros de mayores y residencias, "puntos críticos de la pandemia", asegura su presidenta, Verónica Ruiz Martín. De momento el ministerio de Sanidad no ha dado más información acerca de cómo se va a organizar la vacuna en las siguientes fases.