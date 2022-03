El puerto de Las Palmas de Gran Canaria, con 3 barcos rusos atracados, a la espera del veto

La Autoridad Portuaria de Las Palmas está a la espera de que se materialice el veto solicitado por España a los atraques de los barcos rusos en sus puertos, han señalado este miércoles a fuentes portuarias, que han indicado que en estos momentos hay tres buques de bandera rusa en sus muelles.



Las fuentes han señalado que hasta que no se precisen la condiciones de la prohibición solicitada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no pueden valorar, de momento, la repercusión que tendrá en los puertos de Las Palmas esta decisión.



En los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no hay en estos momentos ningún barco ruso ni están previsto próximos atraques de buques de bandera rusa, han indicado fuentes de su Autoridad Portuaria.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este miércoles que el Ejecutivo lleva planteando "desde hace varios días" a la Unión Europea, además del cierre del espacio aéreo a aeronaves rusas, ya acometido, el cierre de todos los puertos marítimos a embarcaciones con bandera rusa.