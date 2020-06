Desde hoy ya se puede solicitar la Renta Mínima Vital. Se trata de una prestación que irá desde los 461,50€ hasta los 1.015€, según la situación familiar de la persona que lo solicita. El objetivo de la misma es ayudar a las familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo de pobreza. Se cobrará con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

En La Mañana de Cope Gran Canaria, con Javier Benítez, dos de las personas que van a solicitar esta prestación contaban su situación. Una de ellas es Ithaysa. Ella es madre de cuatro hijos, sin embargo, ahora mismo con ella solo reside uno dadas sus condiciones económicas. Esta madre ahora mismo no tiene ningún ingreso y es que, desde enero, solo ha recibido una ayuda de 570€ por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

“Tengo que alimentar a mis hijos y no tengo ingresos”, aseguraba.

Además, ella denunciaba que para acceder al simulador para comprobar si es uno de los perfiles a los que le concederán la Renta Mínima tiene que tener acceso a internet, algo de lo que no dispone debido a sus bajos ingresos. “Si esta prestación es para familias en riesgo de pobreza, no entiendo cómo no se han dado cuenta de que no podemos acceder a internet. No tengo para comida, voy a tener internet”, afirmaba.

Ella insiste en que, una vez más, tendrá que hacer uso de la solidaridad de algún vecino que le permita acceder a este trámite desde su casa. “Para todo dependo de otras personas, de su caridad”, insistía. Ya que no es la primera vez que Ithaysa tiene que recurrir la solidaridad de otros.

Durante todo el confinamiento ella solo ha contado con la ayuda de servicios sociales, una compra anónima y los servicios de Cruz Roja para poder salir adelante. “Yo no puedo seguir así, esto es mendigar no vivir”, señalaba.

Otra de las personas que esperaba la apertura de la solicitud era Ángela. Ella es camarera de piso, pero a raíz del coronavirus y el estado de alarma propiciado por la alerta sanitaria se quedó sin empleo. “Yo cuento con 450€ al mes y el simulador me dio negativo a la prestación”, denunciaba.

Ella aseguraba que conoce a más personas en su misma situación, a las que el servicio habilitado desde hoy no les garantizaba que vayan a recibir la prestación. “Dice que no tenemos derecho”, insistía.

Ángela criticaba que el servidor realiza preguntas muy sencillas y en ningún caso le ofrece una explicación de porqué no puede recibir la prestación. “Si no me dan la Renta Mínima, me vería en exclusión total. No podría pagar el agua, la luz o la comida”, denunciaba.

Sin embargo, no pierde la esperanza de que, cuando se pueda acceder de forma presencial a la Administración, le indiquen que todo esto responde a un fallo del sistema. “Esperemos que nos llegue a todos aquellos que estamos en una situación de vulnerabilidad, de lo contrario no podremos salir adelante”, apuntaba.