¿Puede influir la nueva cepa que se extiende en Reino Unido al turismo en Canarias?

El Reino Unido vigila muy de cerca la nueva cepa que se está extendiendo entre su población. Una mutación del coronavirus que, según los expertos, podría ser más contagiosa que la Delta.

Los hoteleros canarios han advertido que están vigilantes ante la noticia conocida, ya que las cifras del virus que en el archipiélago parece estar controlado están repuntando en el país anglosajón. Sin embargo, destacan que no están alarmados.

Nicolás Villalobos, director de Be Cordial Hoteles, ha destacado que esta nueva mutación podría aumentar la transmisibilidad en un 15%. Porcentaje marginal, según el director, ya que en anteriores variantes que han llegado hasta Canarias este porcentaje se extendía hasta el 50%. “Con la mayoría de la población vacunada no temo por la temporada de invierno. Soy optimista respecto a la reactivación del turismo en los próximos meses”.

El hotelero sí cree que se deben seguir cumpliendo las medidas sanitarias para proteger a la población frente al virus, pero sin alarmar. “Aún así, estaremos vigilantes”.

Por su parte, Amós García, jefe de Sección de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, indica que este repunte en los datos en Reino Unido se debe a cómo ha manejado el Gobierno británico la pandemia y su plan de vacunación. “Han actuado como un salto al vacío a la hora de definir la desescalada y de un día a otro ya pensaron que estaban como antes”.

El epidemiólogo advierte que en España no nos podemos relajar, para que no ocurra lo mismo. Cree que esta situación no se alcanzará en nuestro país, pero destaca que hay que continuar con la desescalada de las medidas y la vuelta a la normalidad paulatinamente.

El experto indica que, por el momento, los datos en Canarias son positivos -ayer se registraban 87 nuevos casos-, y mientras no se llegue a la centena no habrá de qué preocuparse.

“El perfil del número de casos de los próximos días será más o menos de 80 porque las cifras se están estabilizando. Lo que no puede ser es volver a tiempos anteriores con cifras por encima de 100 casos”, apunta García.