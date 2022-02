¿Se puede implantar en Canarias la jornada semanal de cuatro días?

Esta semana hemos conocido como el gobierno belga ha llegado a un entendimiento con los agentes sociales para implementar la jornada semanal de cuatro días o flexibilizar los horarios con el objetivo de darles más libertad a sus trabajadores. En España, el Gobierno tiene un programa piloto para ayudar a unas 200 empresas que quieran implantar esta iniciativa, sin que merme el salario de sus trabajadores. El próximo mes de marzo, se publicará la orden para las ayudas con un importe total de 10 millones de euros en los presupuestos de 2022.



Hemos preguntado a agentes económicos si en Canarias actualmente sería viable plantear la propuesta de la semana laboral de cuatro días. El presidente de los autónomos, considera que el proyecto está algo verde para los emprendedores y nuestra región y haría faltar trabajar mucho más en la iniciativa para hacerla viable.

Lo ve especialmente complicado en empresas de servicios que tienen horario al público amplio y en las que las plantillas están muy ajustadas. En el caso de seguir teniendo que cumplir con los horarios, supondría contratar a más personal, por lo que no es asumible. Este especialista recuerda que todavía estamos saliendo de la pandemia y que el 60 % de los autónomos aún no han recuperado la facturación que tenían en el 2019.

Arricivita cree que la jornada de cuatro días sería más fácil en aquellas empresas que pueden teletrabajar. No obstante, cree que “con los años, iremos haciendo cambios y reducción de jornada, pero todavía es pronto para que sea factible y rentable para las pymes”.

La secretaria de Acción sindical de CCOO en Canarias, Esther Martín, consideran que no es viable porque no favorece la conciliación ni la corresponsabilidad y tendrá efectos negativos para las mujeres que tendrían que abandonar su carrera laboral. Creen que el debate debería centrarse no en reducir la jornada laboral a 4 días, sino en que descienda el número de horas diarias de los trabajadores.

Los sindicatos el viernes denunciaban las diferencias laborales que todavía persisten entre hombres y mujeres en Canarias. Ellos cobran 2.542 euros más que ellas, que además se ven más afectadas por problemas como la temporalidad, conciliación laboral y las reducciones de jornada. Las desigualdades de sueldo se trasladan también a las pensiones, con hasta un 35 % de diferencia.