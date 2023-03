El PSOE se personará como acusación popular en el 'caso Mediador'

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este martes que como secretario general del PSOE en el archipiélago que su partido se personará como acusación popular en el conocido como 'caso Mediador'.



Torres ha hecho este anuncio en el último debate del estado de la nacionalidad de la presente legislatura, en el que ha explicado que al no haber perjuicio para las arcas públicas, el ejecutivo que encabeza no puede personarse en la causa, que investiga supuestas extorsiones a empresarios en el que han sido detenidos un exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Agricultura en el ejecutivo canario, cargo que antes ostentó su tío.



Y lo ha hecho, entre otras razones, para evitar "convertir en verdugos" a quienes realmente son "víctimas" en el denominado 'caso Mediador', porque lo que se investiga son "responsabilidades individuales, hasta que no se demuestre lo contrario".



El presidente canario ha esgrimido que el hecho de que "una persona, dos, o las que sean formen parte de un colectivo, de una organización, de una institución, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se corrompan no puede significar que esté corrompida la institución a la que han pertenecido, hasta que no se demuestre lo contrario".



"No se puede condenar a quienes son las víctimas, las instituciones y las personas honradas, por vergonzosas e ilícitas que sean las acciones de quienes formaron parte de ellas", ha proclamado.



Y ha añadido: "no se puede convertir en verdugos a quienes en realidad son las víctimas, y las víctimas son, somos, las personas honradas".



"No puede ser que tengamos que defender nuestra honorabilidad ante afirmaciones falsas y sin pruebas de quienes se ha demostrado que han mentido en sede judicial y van a ser condenados, como lo fueron en varias ocasiones, por atentar contra la ley", ha dicho en referencia a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre al caso.



"Darles pábulo es participar, y eso es precisamente lo que me ha hecho cuestionar muchas cosas" estos días en los que el 'caso Mediador' ha copado portadas de periódicos y espacios televisivos, pero cree que "merece la pena" salir a defender públicamente "la honradez de la inmensa mayoría de los servidores públicos, de los funcionarios, también de los políticos".



Ángel Víctor Torres ha insistido en que los detalles que poco a poco se van conociendo del caso "nos repugnan, nos avergüenzan", y ha vuelto a pedir "que se sepa todo, que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer".



"Quien se salte la ley, que caiga, pero que no se arrastre gratuita, falsa y vanamente a ninguna institución de nuestra tierra", ha zanjado Torres, quien ha recordado que "acontecimientos parecidos, incluso más graves, han ocurrido en democracia y antes, en nuestra comunidad y fuera de Canarias".



"Y lamentablemente nadie puede afirmar que esto no vuelva a ocurrir, aquí o en cual quier lugar, en el futuro", ha cerrado.