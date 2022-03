El PSOE llama a ser radicalmente socialistas para ser referencia

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha intervenido este sábado en la apertura del 14 congreso de Gran Canaria con el deseo de "ser radicalmente socialistas" y "reforzar ideas y compromisos" y ser "firmemente conscientes" de que su partido es "referencia".



Fierro ha señalado que estos congresos "deben servir para reforzar ideas y compromisos en base a dos premisas fundamentales: ser radicalmente socialistas y firmemente conscientes" de que el PSOE es el "partido de referencia en Canarias y donde se mira la ciudadanía".



Es un espacio "para debatir y para militar en cada rincón y cambiar la vida a la gente" porque en eso consiste ser "radicalmente socialista en lo primario y fundamental, desde la fraternidad, la solidaridad y la empatía", y centrados en la "defensa de valores del partido", ha destacado.



Fierro ha señalado que no se deben dejar de mirar los ejes, centrados en las personas, para "mejorar la sanidad, la dependencia, desde la igualdad, el feminismo, los servicios sociales", siendo "coherentes y conscientes" de que la ciudadanía "busca soluciones del partido, con seguridad".



Ha felicitado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que gobierna "desde la unidad, cumpliendo el programa y con empatía, desde lo cercano" y también al que será reelegido este domingo secretario general del PSOE en Gran Canaria, Sebastián Franquis, de quien ha valorado su "altura de miras y conciencia de la realidad para liderar el partido" en Gran Canaria.



La secretaria de Organización en Canarias ha pedido a los miembros de la formación y a los militantes "seguir renovando órganos, bien, rápido y eficaz", para en 14 meses, de cara a las elecciones, "poner a punto la maquinaria" con "la mochila cargada de compromisos cumplidos".



Ha recordado los "atascos históricos" que seguían en "las gavetas en infraestructuras, en sanidad en educación", que han logrado sacar adelante, que esa algo de lo que "debemos sentimos orgullosos".



Se ha hecho "desde la honestidad, la transparencia", ha afirmado Fierro, quien ha pedido que el congreso sirva para "seguir fortaleciendo, avanzando y liderando para afrontar cada adversidad".



El llamamiento a ser "radicalmente socialistas", también lo ha extendido a ser "radicalmente feministas a las puertas del 8M Día Internacional de la Mujer, y ha invitado a hacer una "reflexión profunda", no solo para "llegar a cambiar conductas y conciencias sino para consolidar una lucha diaria".



En este reto de "cambiar las cosas", ha dicho Fierro, "no nos van a parar".