Propietarios de restaurantes en islas en Fase 2: "Si abrimos todos, no es rentable con clientes locales"

A partir de hoy La Gomera, El Hierro y La Graciosa entran en la Fase 2 de la desescalada de las medidas del confinamiento. Una fase iniciada únicamente en estas islas y en Formentera, en el archipiélago balear, dados sus bajos índices de contagios y de fallecidos por el Covid-19 y por cumplir con los requisitos impuestos por el Comité Científico necesarios para avanzar en las fases.

Estas islas ya habían pasado el periodo mínimo en la Fase 1 -15 días- por lo que el Gobierno de Canarias solicitaba la semana pasada que volvieran a ser la avanzadilla de España y se iniciara la siguiente fase en estos territorios. Una medida aprobada por el Gobierno central. Ahora, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, insta que el próximo lunes se incorporen a esta fase el resto de islas, ya que considera que se están cumpliendo los requisitos.

En la Fase 2, algunas de las novedades que se incorporan son: la apertura de los centros comerciales, aunque siguen cerradas las zonas comunes de los mismos y contarían con un aforo limitado al 40%. Además, en los establecimientos de restauración, se puede abrir el servicio no solo en terrazas sino también en el interior siempre y cuando se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad. También, los centros educativos podrán abrir para ofrecer clases voluntarias de refuerzo para alumnos de cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, así como en niveles inferiores para conciliar. En actividades de ocio; los cines, teatros y salas de conciertos pueden abrir al 33% de su aforo, así como las zonas comunes de los hoteles. Y, se amplía el aforo en los espacios de culto al 50%.

Los empresarios de La Gomera, El Hierro y La Graciosa están contentos con haber pasado de fase, sin embargo, aseguran que esto no es suficiente para que la economía pueda salir adelante. Ellos temen que no sea suficiente con la clientela local, ya que el principal motor económico de Canarias es el turismo.

Toni Izquierdo es dueño del Restaurante La Bocana del Puerto, en Valle Gran Rey, La Gomera. Él insiste en que la Fase 1 ha ido mejor de los esperado, ya que han estado trabajando bastante con la gente local. Aunque destacaba que no hay muchos establecimientos de restauración abiertos en la zona. Ellos tienen 10 mesas a disposición de los clientes en la terraza que van a ampliar con 5 más del interior del local. “Nosotros siempre hemos trabajado mucho más con la terraza, pero ahora no es suficiente con ese aforo que nos permiten”, lamentaba. Él señalaba que “si abrimos todos los restaurantes, bares y cafeterías de la zona, no será rentable con los clientes locales”.

Una incertidumbre que comparte, Gabriel Pérez, dueño del Restaurante El Marinero, en Caleta de Sebo, La Graciosa. Este local tenía previsto abrir sus puertas el 14 de marzo, sin embargo, ha tenido que inaugurarse durante el confinamiento. El empresario asegura que comenzaban a trabajar con la terraza el 4 de mayo, cuando esta isla entraba en Fase 1 y ahora han dispuesto 50 mesas del interior del restaurante para servir a los clientes insulares. “Habrá que probar a ver si es rentable abrir solo para la gente de la Graciosa”, afirmaba.

La misma situación se plantea Carmen Isabel, propietaria del Bar Restaurante Zabagu, en Valverde, El Hierro. Su establecimiento no cuenta con terraza por lo que abre sus puertas hoy por primera vez tras el confinamiento. Sin embargo, las primeras horas del día no han sido muy halagüeñas. Según Carmen Isabel, “a la gente le cuesta aún salir de casa”, algo que perjudica a los establecimientos que abren. Todavía no saben si la actividad que realicen les será rentable.

EL BUCEO, PERMITIDO EN LA FASE 2

Otra de las actividades que puede comenzar a practicarse hoy en estas tres islas canarias es el buceo. Joseba Landaeta, propietario del Centro de Buceo El Bajón, en La Restinga, El Hierro, asegura que esperaba con ansias este momento.

“Nosotros sabemos que no puede llegar turismo, por lo que las expectativas de clientes no son muy altas, pero al menos podemos desconectar buceando”, apuntaba.

Él destaca que se han impuesto medidas obligatorias de higiene y distanciamiento que convienen para evitar un posible contagio. Por ello, desde su centro de buceo recomiendan no utilizar duchas o espacios comunes como vestuarios y quedan directamente en el puerto para salir a realizar la actividad, así como el uso de mascarillas y guantes.

Joseba Landaeta afirma que hay mucha población en las islas aficionada al buceo que ya está llamando para reservar la actividad desde que se abran las conexiones interinsulares. Él asegura que ahora la única posibilidad que tienen de tener clientes es aprovechar a todos los amantes de esta actividad que pensaban viajar a lugares exóticos y tendrán que quedarse en las islas.

“Hay que aprovechar para conocer los parajes de las islas, ya que no se puede viajar a destinos exóticos y así los canarios ayudamos a las empresas y la economía local”, decía.