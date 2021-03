Un promotor sobre el concierto de Love of Lesbians: "La gente va pegada en los aviones"

El sábado 27 de marzo se vivió en España un experimento, un primer precedente de la tan esperada “nueva normalidad”. Se reunieron en el Palau Sant Jordi 5.000 personas para disfrutar de un concierto en vivo y en directo del grupo Love of Lesbians. Las medidas sanitarias se extremaron, y se hicieron tests de antígenos a todos los asistentes con el fin de evitar un brote. Este evento funcionó como un altavoz a nivel mundial de que puede haber seguridad en actos multitudinarios como este, siempre y cuando se lleven a rajatabla todos los protocolos sanitarios. Ahora mismo se encuentra en periodo de revisión, para calcular si ha sido o no un éxito, si ha habido o no ha habido un brote de coronavirus.





Juan Francisco Suárez es promotor de conciertos en la isla de Gran Canaria, y cataloga el sentimiento que le despierta este tipo de actividad como “añoranza”. Describe que se echa de menos la sensación de oír y ver música en directo con un aforo tan grande como el del Palau Sant Jordi del fin de semana. Sobre la escasez de distancia social, a la cual ya nos hemos acostumbrado, destaca que es una sorpresa que sentimos en esa situación y no en otras. “Sorprende lo de pegados, pero también vamos pegados en un avión.





Hay mucha incongruencia en torno a las medidas sanitarias en una actividad y en otra”, critica. Además, pone en valor la responsabilidad del sector cultural. “El mundo de la cultura ha demostrado que es un sector comprometido con la seguridad, con la prudencia. A los resultados me remito. No ha habido en España brotes en actos culturales. Y el sector ha sido de los que más han sufrido”, lamenta.





AFORO POR FASES





Sobre las expectativas de los próximos meses, expresa la falta de certezas que se tienen en el sector. “Es una incertidumbre. Dependerá de los niveles marcados, que determinan los aforos. Estamos todos mirando con lupa que pasará en Semana Santa y en un par de semanas con algún posible repunte”, lamenta. “Yo tengo un par de concierto en el Alfredo Kraus, que están programados con un 50% de aforo, que es una medida de fase 2. Si estuviéramos en fase 3 es un 33%”, ejemplifica.





Una incertidumbre que daña también a la imagen de los eventos, y que hace que mucha gente no se termine de decidir por comprar entradas para actos que pueden llegar a cancelarse. Son muchos de los motivos que hacen que considere “prácticamente imposible” traer a grandes artistas, donde una sala con poco aforo puede no justificar el gran gasto que supone el alojamiento y los desplazamientos. “Por suerte tenemos el apoyo del Ayuntamiento, que se encarga de sufragar los gastos mínimos, y eso nos alivia mucho peso de la mochila que ya cargamos”, agradece. “Para colmo, con el toque de queda, es difícil hasta salir a cenar con el artista”





Un toque de queda que ha cambiado, incluso, las formas de proceder en los conciertos. “No está pasando de no poder alargar los conciertos para cumplir los protocolos. Empezamos justo a la hora, y se debe cumplir con el horario por las restricciones. Influye también en la venta de entradas, pues la gente está cansada de ir con prisas hasta para tomar algo.





DIFICULTAD DE ORGANIZAR CONCIERTOS





Sobre la dificultad que tiene organizar hoy por hoy conciertos, Suárez utiliza un ejemplo cercano. “Yo tenía previsto el concierto de India Martínez desde el año pasado. Venía con su banda, y partíamos de un aforo de 2500 butacas. Ahora son dos días de 700 personas cada uno, y vendrá sin toda la banda y en un formato acústico, que le da más libertad, es cierto, pero hemos tenido que hacerlo así para que pueda cantar las dos noches”, comentó. Un aforo y unas formas que podrían cambiar de un día para otro dependiendo de las fases. Y que podría hacer perder la rentabilidad del acto. “Es un suplicio”, sentencia el promotor