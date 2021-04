Un profesor de Ciencias Políticas ante el fin del estado de alarma: "Es un berenjenal jurídico"

José Adrián García Rojas, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que, las leyes sanitarias para situaciones de pandemia dan una serie de armas que no tienen el respaldo jurídico necesario si no se decreta el estado de alarma o de excepción.

“Desde mayo del año pasado se habló de que el Gobierno iba a aplicar una batería legislativa para no ir renovando el estado de alarma. No se ha hecho. No sabemos si esto está preparado y se va a presentar tras las elecciones de Madrid”.

El profesor advierte que, si decae el estado de alarma, no se podrá implantar el toque de queda y tampoco se podrá limitar el número de personas en la calle. Tampoco estaría dentro de las competencias de las comunidades autónomas decretar el cierre perimetral. “Tengo la certeza de que es prácticamente imposible”.

José Adrián García insiste en que sin la cobertura legal que aporta el estado de alarma, todo lo que sea “meterse” en lo que afecta a derechos humanos es meterse en un berenjenal jurídico. “Se deja a las comunidades autónomas con las manos atadas teniendo que apelar a la buena predisposición de la ciudadanía a cumplir las normas”.

El profesor indica que, si finalmente se toma la decisión de suspender el estado de alarma el próximo 9 de mayo como se ha anunciado desde el Gobierno de España, se creará una situación de “auténtico desbarajuste” en los territorios españoles y, seguramente, las comunidades pedirán volver a entrar en el estado de control a través del cual el Gobierno central toma las decisiones de vital importancia para la continuidad de la pandemia.

“Alguna comunidad ya trató de bajar la hora del toque de queda por debajo de las 21:00 o 22:00 horas y los tribunales le dijeron que era competencia del Estado. Esto es lo que va a ocurrir”.