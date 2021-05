Problemas informáticos impiden a los viticultores de Canarias pedir las ayudas al vino

Los once consejos reguladores de vino Canarias han denunciado este miércoles que problemas informáticos en la sede electrónica del Gobierno de Canaria les impiden tramitar las ayudas destinadas al cultivo del viñedo, por lo que han solicitado que se paralice el plazo de tramitación.



"Nos encontramos en pleno trámite de las ayudas al mantenimiento del cultivo del viñedo, convocadas mediante el Boletín Oficial de Canarias, así como de las ayudas de Estado y el periodo de alegación a la resolución provisional de las ayudas convocatoria 2020, y la única forma de presentación es telemática pero la sede electrónica no funciona adecuadamente", exponen los consejos en un comunicado.



Según los consejos reguladores, la sede del Gobierno de Canarias está "colapsada" y se producen interrupciones continuas del servicio, lo que impide a los viticultores tramitar la petición de estas ayudas que precisan ante las dificultades económicas que atraviesan debido a la pandemia.



Los consejo reguladores destacan la "indefensión" que genera esta situación a los productores de vino una ya que no hay otra forma de presentar las solicitudes y "los días pasan y el plazo se agota", lamentan en el comunicado.



Desde los consejos reguladores se propone una serie de medidas para solucionar el problema ante la "escasa preocupación y responsabilidad por parte de la administración, que en ningún momento se ha dirigido al sector para dar explicaciones y solución", según aseguran en el comunicado.



Así, además de solicitar la paralización de los plazos de estas ayudas, reclaman que se suprima la penalización diaria del 1% del que se fija en el Boletín Oficial de Canarias para el trámite de la ayuda y que se autorice la solicitud de forma presencial.