La previsión de un médico de atención primaria: "Contagio masivo entre jóvenes este verano"

La pandemia de covid atraviesa un momento muy delicado en Canarias, con un aumento fuerte del número de casos activos, especialmente por la evolución de Tenerife y con otras islas, Gran Canaria y Fuerteventura, que llevan la misma senda. Este miércoles se reportaban 355 casos en el conjunto de las islas, La mayor parte de ellos, hasta 187, en Tenerife y 130 en Gran Canaria, que supera por primera vez desde mediados de abril el centenar de contagios diarios.

Cifras que preocupan a los especialistas como José María Ortega, médico de atención primaria en el centro de Salud de Schamman, en Las Palmas de Gran Canaria, que responsabiliza de la situación a algunos de los mensajes que se están lanzando. “Estamos adelantando acontecimientos como hicimos el año pasado, anunciando cosas como que ya hemos derrotado al virus y no estaba de acuerdo el verano pasado y sigo sin estar de acuerdo. Nos quedan meses por delante, que serán los más duros, porque tenemos la sensación de que esto ha terminado y no es así”.

LOS JOVENES, CONTAGIO EN MASA EN VERANO

En esta línea y como consecuencia, entre otras cuestiones, de este tipo de mensajes, José María Ortega advierte que este verano se va a dar un contagio masivo entre los jóvenes al no dar tiempo para vacunarles. “Si tú mandas un mensaje de que esto se ha terminado, no puedes esperar que este mensaje no cale, porque todos estamos deseando que esto termine. Son mensajes fáciles de vender, pero si no son ciertos, el efecto va a ser tremendo y nuestros jóvenes no están vacunados y se van a contagiar en masa. Entre ellos tienen la idea de que no es relevante y muchos se van a poner muy enfermos y van a tener secuelas, y eso no lo tienen claro, que los van a acompañar durante meses de momento, que es lo que sabemos, pero posiblemente años”.

Ortega echa de menos auditorias públicas para saber lo que se ha hecho bien, regular y mal en la gestión de la pandemia para poder poner en marcha los mecanismos legales, humanos y materiales que pongan remedio a la situación, porque si no, advierte, “esto nos va a hundir en la miseria”.

COMUNIDADES, SIN INSTRUMENTOS LEGALES EFICACES

Además, cree que las comunidades no tienen los instrumentos legales para hacer frente a la situación y abordar lo que nos queda, a lo que se añade que los tribunales están suspendiendo algunas de las medidas planteadas por los gobiernos regionales, como ocurrió en Tenerife con la hostelería. Considera que “el afán de proteger la economía de determinados sectores tiene el efecto contrario completamente. Estamos en rojo para países que son emisores de turistas”.

Por eso pide más rapidez a la hora de adaptarnos a los acontecimientos, reclamando instrumentos que permiten atajar al virus inmediatamente, porque señala que “siempre vamos por detrás del virus y nos perdemos en cuestiones que no tienen que ver”.