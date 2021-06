El presidente de la patronal extrahotelera de Las Palmas sobre la apertura del ocio nocturno: "¡Ni hablar!"

El presidente de la patronal extrahotelera de Las Palmas, Tom Smulders, ha sido muy crítico con la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. Considera que esto puede traer un rebrote como consecuencia de la relajación de las medidas sanitarias por parte de la población canaria.

Tom Smulders considera que hay que ser pacientes, esperar un poco más para que el turismo se vaya recuperando y sobre todo ser cautelosos como el resto de los países emisores,

El presidente de la patronal extahotelera muy contundente en nuestros micrófonos considera que tenemos terrazas suficientes y un clima envidiable, como para abrir las discotecas. Considera que n hace falta abrirlas y que no encuentra sentido que se vaya a una discoteca ara estar sentado.

Tom Smulders: "¡Ni hablar! Tenemos suficientes terrazas con sillones comodísimos, en las que ya se ha demostrado que hay profesionalidad, y exquisitez en el trato a los clientes. Eso es lo suficiente: ¿qué sentido tiene ir a una discoteca a las 2 de la madrugada, con tus amigos el otro lado en la mesa para estar mirándose los unos a los otros? Eso no tiene sentido ninguno".

El presidente de la patronal extrahotelera considera que estamos en una localización privilegiada del atlántico y que por eso tenemos "todas las dotaciones que un turista puede buscar". Señala además que todos los países están actuando con cautela con la apertura de sus discotecas, mientras que aquí no pasa.

"Tenemos una situación una perla en el atlántico, que tiene todas las dotaciones que un turista puede buscar. No quieren arriesgarse, en todos los países están con cautela. Tenemos tantas posibilidades de crear un ocio nocturno en una franja de hora de cierto cuidado, incluso con las medidas sanitarias (distanciamiento, mascarillas etc.) que no se pueden levantar hasta septiembre mínimo...Tenemos tanto aire libre y unas temperaturas fantásticas y es mucho más agradable", añade.

El presidente de la patronal extrahotelera confía en la bondad del gestor de las discotecas y del empresario, pero no tanto en los que acuden a sus establecimientos.

"Quizás el gestor de la discoteca tiene la bondad del mundo, pero cuando llegue las 4 de la madrugada, lo siento mucho, pero yo creo que ahí se va a perder y vamos a tener otro brote", concluye.