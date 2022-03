El presidente de Gran Canaria sobre el levantamiento de las restricciones covid: “Me parece una barbaridad”

Esta medianoche se han levantado las restricciones, restricciones sanitarias relativas la pandemia de covid-19 que dependen de la comunidad autónoma, de modo que ya no habrá aforos, ni horarios especiales, ni límites al número de personas que pueden reunirse, ni prohibiciones para celebrar fiestas populares. Una decisión que ha criticado duramente Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

En COPE Gran Canaria, Antonio Morales ha expresado su preocupación por este levantamiento de medidas. Dice que a pesar de saber que “hay mucha gente desesperada que quiere salir de esta situación lo antes posible, es una medida precipitada, una barbaridad. Lo que estoy diciendo es lo que opina la mayoría del personal cualificado, de los sanitarios”.

Antonio Morales considera que este levantamiento significa que se va a poner en grave riesgo a la población. “La prueba es que, en estos momentos, la atención primaria está en una debilidad extraordinaria y esto lo que hace es agonizar la situación. Quiero expresar mi preocupación y mi crítica hacia lo que se ha decidido”.

Además, destaca que la atención primaria se encuentra “colapsada y este tipo de medidas está haciendo que se deje de prestar atención con problemas de enfermedades serias o que no se detectan porque no van a los centros de salud o que no van por miedo a infectarse”

“También a que no sean atendidos, tras unas largas listas de esperas en los servicios hospitalarios se amplíen las listas de espera. Esto no va sino a contribuir a que haya más personas contagiadas”, aseveró.

El presidente del cabildo insular ha ironizado con que desde el ejecutivo regional han pedido que la población se siga protegiendo a pesar de que se puedan realizar eventos multitudinarios, algo que cree que va a “ser muy difícil de cumplir”

“Vamos a poder ir a las verbenas, celebrar fiestas populares e ir a las romerías y nos dicen que nos tenemos que proteger, que nos tenemos que poner la mascarilla. Porque a ver.... Todo el mundo va a ir a las romerías y verbenas con mascarilla, permítame la ironía. Los contagios van a ser masivos y esto va a afectar seriamente a la atención primaria sin ninguna duda”.

Espera que los contagios no sean masivos “aunque teme que eso no va a ser así”. Además, concluye destacando que “lamentablemente se va a rectificar esta decisión cuando los hospitales estén desbordados, cuando el servicio de atención primaria no pueda más de sí... De verdad, tengo que ser crítico con este asunto, porque además, no se ha producido con las administraciones un debate para conocer lo que opinan en esta decisión tan drástica”.