El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, deja caer que este año no habrá Romería del Pino

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha dejado caer que este año tampoco habrá Romería Ofrenda a la Virgen del Pino debido a las medidas de contención del coronavirus. Antonio Morales dijo en COPE Gran Canaria que“yo me temo que no vamos a poder celebrar las fiestas tal y como la veníamos celebrando antes de la pandemia, por lo tanto; vamos a tener que seguir manteniendo restricciones en los actos masivos y afluencia de mucho público porque la pandemia sigue estando entre nosotros y no podemos bajar la guardia.”

No obstantela decisión final se tomará entre el propio Cabildo, el ayuntamiento de Teror y la Diócesis de Canarias, se celebrará una rueda de prensa prevista para el próximo 5 de julio donde se desvelarán los detalles de la celebración de la Patrona de la Diócesis de Canarias, Nuestra Señora del Pino.

NO ES UNA BUENA IDEA ELIMINAR EL USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA

El presidente insular también habló sobre el decaimiento de la obligatoriedad de portar la mascarillas en espacios públicos, Morales piensa que es una decisión precipitada, asegura que “quitarnos ahora las mascarillas en el exterior, confiando en la responsabilidad personal, es como transmitir una falsa seguridad que todavía no existe, por lo que yo también habría dilatado esta decisión.”

Morales asegura que eliminar la mascarilla en espacios públicos: “podría generar un repunte de contagios, ya en España, los dos últimos días ya han sido de repunte, también en Gran Canaria y Tenerife ya sabemos todos como está, por lo que hay que tener mucho cuidado y en algunos ámbitos no lo estamos teniendo.”





Sin embargo, una vez ya se ha tomado esta decisión por parte del Gobierno, Morales ha recordado que siempre hay que llevar la mascarilla encima, recordar volver a ponérsela cuando entramos en espacios cerrados y no permitir conversaciones entre no convivientes a menos de metro y medio.